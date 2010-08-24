دستور معاون اول رئیس جمهور برای صیانت از سرو ابرقو

به گزارش خبرگزاری مهر، در دستور محمدرضا رحیمی آمده است: برای حفاظت از درخت کهن ایران که نشانه استقامت ایرانیان است از هیچ تلاشی فروگذار نکنید.

خبرگزاری مهر در گزارشی با استناد به اظهارات یک متخصص درختان کهنسال از بروز نشانه های مرگ کهن ترین درخت زمین در ابرقوی یزد خبر داد. درختی که به روایتی بیش از چهار هزار سال عمر دارد و نشانه ای از هویت ایرانیان قبل از اسلام است.

یک متخصص برجسته در حوزه درختان کهنسال ایران با اشاره به آخرین بررسی خود از سرو ابرقوی یزد به خبرنگار مهر گفته بود که در سال 85 که روی این درخت کهنسال مطالعه می کردم به دلیل مشاهده تغییرات متعدد در اطراف و بافت درخت، انتظار این را داشتم که دیر یا زود خبر مرگ این سرو تاریخی را بشنوم.

در این گزارش توضیحاتی مبنی بر بی‌توجهی به حفظ میکرو ارگانیزم های خاک و آسیب‌های زیستی توسط انسان که باعث خشک شدن و فرسایش شدید این درخت می شود آمده بود.



در ادامه این واکنشها پیشتر معاون محیط طبیعی اداره حفاظت محیط زیست استان یزد نیز در واکنش به خبر احتمال خشک شدن کهن ترین سرو جهان گقته بود که درخت سرو کهنسال ابرکوه برابر با مصوبه شماره 254 مورخ 27 اسفند سال 82 شورایعالی محیط زیست به عنوان اثر طبیعی – ملی اعلام شده و تمام تلاشها برای جلوگیری از به مخاطره افتادن بقای این سرو است.