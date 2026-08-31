فرماندار دشتی: ۱۰۰ پروژه در شهرستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه‌شب در جمع مردم شهر خورموج، ضمن تبریک هفته دولت و هفته وحدت اظهار کرد: دولت متعلق به مردم است و شعار «دولت پای کار مردم» در هفته دولت امسال، بیانگر همین پیوند و همراهی میان دولت و ملت است و اطمینان می دهیم تا پای جان، پای کار ملت و نظام خواهیم بود.

وی افزود: در یک سال اخیر شرایط سخت و دشواری را پشت سر گذاشتیم، اما مردم با ایثار، گذشت، انسجام و همدلی حماسه‌ای ماندگار خلق کردند که این حضور و همراهی در تاریخ به یادگار خواهد ماند و به یقین در تاریخ به نیکی از این برهه ایران یاد خواهد شد.

فرماندار دشتی با تقدیر از استمرار حضور شبانه مردم در سراسر کشور و شهرستان و از جمله در خورموج گفت: حضور مردم در این شرایط نشان‌دهنده پای کار بودن آنان برای نظام و کشور است و در کنار استقامت مردم، نیروهای مسلح مقتدر نیز از کیان کشور دفاع کردند و پشتیبانی از این اقدامات را وظیفه خود می دانیم.

مقاتلی خاطرنشان کرد: دولت در این شرایط سخت، ضمن حمایت از نیروهای مسلح، تأمین معیشت و نیازهای اساسی مردم را نیز دنبال کرد و اجازه نداد دشمن به اهداف خود در ایجاد مشکل برای مردم دست یابد و امروز نیز همین مسیر را رسالت اصلی خود در دولت می دانیم.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی شهرستان گفت: در ۱۵ ماه اخیر ۴۷۷ پروژه با اعتبار ۲۳ هزار میلیارد تومان در شهرستان دشتی افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده و در همین هفته دولت نیز ۱۱۳ پروژه با اعتبار نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان افتتاح یا اجرا شد.

اتحاد، همراهی و انسجام

فرماندار دشتی افزود: در حال حاضر نیز حدود ۱۰۰ پروژه با اعتبار قابل توجه در شهرستان فعال است که این اقدامات، پاسخ روشنی به تلاش دشمن برای ایجاد یأس و توقف روند توسعه کشور است.

مقاتلی تأکید کرد: امروز آنچه از شهرستان دشتی منعکس می‌شود اتحاد، همراهی و انسجام است و حتما با این سرمایه اجتماعی می‌توان از مشکلات عبور کرد.

وی گفت: اگر دشمن بار دیگر قصد دست‌درازی به کشور را داشته باشد، دولت، ملت و نیروهای مسلح با وحدت و اقتدار پاسخ قاطع خواهند داد و دولت همچنان پشتیبان مردم و خدمتگزار آنان خواهد بود و در همین راستا از همگان از مردم عزیز گرفته تا همه دستگاه های اجرایی بابت همکاری و همراهی در همه عرصه ها قدردانی می کنم و در مقابل عظمت این مردم با افتخار تعظیم می کنم.