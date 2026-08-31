فلاحتی: ۳۵۳ تن کالای اساسی برای تنظیم بازار مرکزی اختصاص یافت

محمد فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شرایط کنونی، به دلیل اشباع بازار، تجار و واردکنندگان به دنبال راهکاری برای تخلیه انبارهای مملو از کالاهای اساسی هستند.

وی افزود:سال گذشته پنج‌هزار و ۶۴۹ تن کالای اساسی در استان مرکزی توزیع شد که شامل سه‌هزار و ۳۷۰ تن برنج وارداتی، یک‌هزار و ۲۵۸ تن شکر، ۱۸۳ تن گوشت منجمد و ۳۳۳ تن مرغ منجمد بود.

فلاحتی تصریح کرد: در پنج ماهه نخست امسال ۳۵۳ تن کالای اساسی شامل ۱۸۰ تن برنج هندی، ۸۶ تن شکر، ۵۲ تن مرغ منجمد و ۳۵ تن روغن به استان مرکزی تخصیص یافت.

وی ادامه داد: از کالاهای تخصیص‌یافته در پنج ماهه نخست امسال، تنها ۸۰ تن برنج هندی، ۴۹ تن شکر و ۲ تن روغن در فروشگاه‌ها جذب شده و بخش قابل توجهی از این کالاها همچنان جذب نشده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تاکید کرد: سال گذشته ۱۲ هزار و ۸۰۶ مورد بازرسی در استان انجام شد که طی آن ۹۶۰ تخلف شناسایی و در ۱۱ هزار و ۸۳۷ مورد، تخلفی احراز نشد.

وی افزود: تمامی ۹۶۰ مورد تخلف شناسایی‌شده، مطابق مقررات به مراجع قضایی ارجاع شده و روند رسیدگی به آن‌ها در حال پیگیری است.

فلاحتی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ هزار و ۶۶۷ مورد بازرسی در استان مرکزی انجام شده که از این تعداد، ۶ هزار و ۳۵۰ مورد بدون تخلف و ۳۱۴ مورد منجر به شناسایی تخلف شده است.