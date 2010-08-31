روستاهای کرمان در معرض بی آبی کم سابقه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ادامه خشکسالی در استان کرمان بخشهای مختلف این استان را در معرض مشکلات عدیده بی آبی قرار داده است.

یکی از مهمترین جنبه های سو خشکسالیهای اخیر کرمان بروز مشکلاتی در تامین آب شهری و روستایی است که این مسئله در سال جاری در خصوص تامین آب شهرهایی مانند ارزوئیه، قلعه گنج و رابر، بافت و بزنجان نیز دیده شد و مردم این شهرها با مشکل تامین آب در مقاطعی از ماه های گذشته مواجه شدند اما تامین آب شرب در روستاها نیز از جمله مشکلات استان کرمان است که علاوه بر خشکسالی، کمبود اعتبار برای اجرای طرحهای آبرسانی، نیز مزید بر علت شده است و مشکلات مردم را تشدید کرده است.

کمبود اعتبار در کنار خشکسالی عامل بی آبی روستاها

بطوریکه طی سال گذشته به دلیل عدم ابلاغ اعتبارات خشکسالی در مرحله دوم مبالغ زیادی از هزینه ها و تعهدات مالی که برای کاهش اثرات خشکسالی در استان ایجاد شده بود پرداخت نشده است و طرحها نیمه تمام باقیمانده اند، باعث شده تا همچنان هزار و 200 روستای استان کرمان به دلیل عدم اجرای این طرحها با تانکر آبرسانی می شوند.

این درحالیست که به دلیل عدم بارش باران در کرمان بسیاری از چاه های آب خشکیده و از چرخه تولید آب خارج شده اند و در صورت تداوم روند فعلی بیش از 800 روستا در سال جاری به جرگه روستاهای بی آب استان کرمان افزوده می شوند.

بنا به آمار سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان، در سال 87 حدود 21 میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار جهت آبرسانی سیار تخصیص یافته در حالیکه در سال 88 فقط هفت میلیارد ریال به این امر اختصاص یافته بود.

895 روستای جدید در لبه پرتگاه کم آبی

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان در این خصوص گفت: در ابتدای سال 89 تعداد 616 روستا با جمعیتی بالغ بر 45 هزار و 683 خانوار با دارا بودن 141 منبع تامین آب با بحران کمبود آب مواجه بوده اند به طوریکه منبع تامین آب 65 روستا با جمعیتی بالغ بر پنج هزار و 423 خانوار که 18 حلقه چاه است با درجه حساسیت کمبود آب 90 تا100 درصد مواجه شده است.



مجید جمالی زاده تصریح کرد: منبع تامین آب 314 روستا نیز با جمعیتی بالغ بر 29 هزار و 329 خانوار که 76حلقه چاه است با درجه حساسیت کمبود آب بین 50 تا 90 درصد و منبع تامین آب 237 روستا با جمعیتی بالغ بر 10 هزار و 931 خانوار که 36 دهنه چشمه،9 رشته قنات و دو زهکش است با کمبود شدید آب مواجه هستند.



وی گفت: طبق بررسیهای صورت گرفته در سال جاری تعداد روستاهایی که با کمبود آب مواجه می شوند به 895 روستا بالغ می شود که جمعیتی معادل 82 هزار و 537 خانوار می شوند.



جمالی زاده گفت: آب مورد نیاز برای این روستاها باید دارای دبی آب دو هزار و 456 لیتر در ثانیه باشد که این رقم هم اکنون هزار و 309 لیتر در ثانیه است.

آبرسانی سیار به بالغ بر 46 هزار روستایی کرمان





وی در خصوص وضعیت کنونی آب روستاهای کرمان نیز گفت: هم اکنون هزار و 200 روستا در کرمان با تانکر آبرسانی می شوند که این روستاها نیز جمعیتی معادل 46 هزار و 822 خانوار را شامل می شوند.



جمالی زاده در خصوص آبرسانی به سایر روستاهای استان کرمان گفت: هم اکنون پنج هزار و 915 روستا در استان کرمان با جمعیت یک میلیون و 606 هزار نفر وجود دارد که دو هزار و 508 روستا داری شبکه آب آشامیدنی هستند و هنوز 650 روستای بالای 20 خانوار نیز در استان فاقد شبکه آبرسانی هستند.



وی با اشاره به کمبود اعتبار در بخش آب روستایی در کرمان گفت: برای تامین آب این روستاها باید 196 پروژه نیمه کاره اجرا شود که به اعتبار 138 میلیارد و 466 میلیون تومانی نیاز دارد و برای احداث 132 پروژه جدید نیز به 58 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.