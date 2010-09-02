روز قدس روز بیداری جهان غفلت زده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، استاندار خراسان رضوی شامگاه چهارشنبه به مناسبت روز جهانی قدس و دعوت از مردم جهت حضور در راهپیمایی این روز بزرگ پیامی به شرح ذیل اعلام کرد.

محمود صلاحی در این پیام آورده است: روز قدس که هنگامه رجم شیطان غاصب صهیونیستی است با آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان فرا می رسد.

وی افزود: این روز میراث گرانقدر امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی است که در دوران حیات پر برکتش لحظه ای از تلاش برای رهایی مردم مظلوم فلسطین غافل نماند و امروز نیز به تأسی از آن دردانه تاریخ سرنوشت فلسطین و نجات مردان و زنان ستمدیده سرزمینهای اشغالی دغدغه بزرگ و هدف والای ولی امر مسلمین است.

صلاحی عنوان کرد: در این روز ابراز انزجار از قصابان غزه باید جهان غفلت‌زده را بیدار و خواب عوامل کشتار در سرزمینهای اشغالی را آشفته سازد.

استاندار خراسان رضوی گفت: بی تردید این راه دشوار به سوی مقصدی است که دولت اصولگرا و مردم موحد ایران اسلامی فراتر از همه ملل مسلمان آن را خواهند پیمود تا دنیا صدای اذان را از مناره های مسجد الاقصی بشنود و با دیدگان حیرت زده صفــوف فشــرده نمازگــزاران را در بیــت المقدس به نظاره بنشیند.

وی تاکید کرد: اطمینان دارم قشرهای مختلف مردم روزه دار و موحد خراسان رضوی در این روز بزرگ همدل و همگام با مردم متدین و همیشه در صحنه کشورمان همپای امت اسلامی و تمامی آزاداندیشان جهان با حضور حماسی در راهپیمایی روز قدس با مشت های گره کرده و فریاد مرگ بر اسراییل نفرت و انزجار خود را نسبت به عاملان روند سازش اعلام و با حضور در میعادگاه های عاشقان توحید برای نابودی صهیونیسم بین الملل و هم پیمانانش و پیروزی اسلام، دعا خواهند کرد.