روز قدس در سایه تحولات بزرگ منطقه؛ از جنگ غزه تا گسترش گفتمان مقاومت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: روز جهانی قدس امسال در شرایطی فرا می‌رسد که خاورمیانه و نظام بین‌الملل شاهد تحولات عمیق و سرنوشت‌سازی است. حمله رژیم صهیونسیتی و ایالات متحده آمریکا و جنایات گسترده رژیم صهیونیستی در غزه با حمایت همه‌جانبه آمریکا، منطقه غرب آسیا را به متن تحولات بین‌المللی بازگرداند.

در میانه این بحران، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، در جنایت مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا، انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را داغدار ساخت. این اقدام تروریستی نشان داد دشمنان تا چه حد از گسترش گفتمان مقاومت به وحشت افتاده‌اند.

اما در میان این تحولات، پدیده‌ای قابل تأمل خودنمایی می‌کند: همراهی و هم‌صدایی جریان‌های مخالف جنگ در خود آمریکا و اروپا با ملت ایران. برخلاف محاسبات دولتمردان غربی، موج گسترده‌ای از مخالفت با این ماجراجویی نظامی در خود کشورهای مهاجم شکل گرفته است.

حمایت از فلسطین ما را در «طرف درست تاریخ» قرار داده است

زینب اصغریان، استاد سیاست خارجی دانشگاه امام رضا علیه السلام، در ارزیابی خود از تحولات اخیر منطقه و مسئله فلسطین با اشاره به شهادت رهبر انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، که عمر پربرکت خود را صادقانه در راه اعتلای کلمه توحید، دفاع از مظلومان عالم و پشتیبانی از جبهه مقاومت سپری کردند.

استاد سیاست خارجی دانشگاه امام رضا علیه السلام افزود: تقارن این شهادت با نبرد رژیم منحوس صهیونیستی و جنگ با ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین ایام روز جهانی قدس نشان می‌دهد که در گفتمان انقلاب اسلامی، مسئله فلسطین نه یک تاکتیک سیاسی بلکه یک باور ایدئولوژیک و تعهد انسانی است که تا پای جان برای آن ایستاده‌اند. رهبر شهید ما بارها تأکید کردند اختلاف جمهوری اسلامی با آمریکا تاکتیکی نیست بلکه اصولی و ماهوی است و اینک با خون خود بر این حقیقت مهر تأیید زدند.

وی ادامه داد: ما در این جنگ در کنار پاسخ کوبنده به تجاوزات غیرقانونی آمریکا و رژیم، انتقام همه ظلم‌هایی که علیه مردم مظلوم فلسطین شده است را خواهیم گرفت.

اصغریان با اشاره به تحولات جنگ اخیر و پیامدهای آن اظهار کرد: جنگ اخیر و حمایت‌های مختلف مردم جهان از ایران در کنار فلسطین نشان داد که سیاست‌گذاری ما در حمایت از فلسطین و جبهه مقاومت، یک سیاست کاملاً صحیح، آینده‌نگرانه و مبتنی بر درک عمیق از واقعیات منطقه بوده است. این سیاست‌گذاری امروز به بلوغ خود رسیده و آرمان مقاومت را از محدوده جغرافیایی فلسطین خارج ساخته و به یک گفتمان جهانی تبدیل کرده است.

استاد سیاست خارجی دانشگاه امام رضا علیه السلام افزود: این گفتمان اکنون صدای جریانات ضد جنگ و ضد امپریالیستی را در حمایت از ایران بلند کرده است. اکنون آرمان مقاومت همه جا عرصه جدال حق و باطل شده است. از دانشگاه‌های آمریکا تا خیابان‌های اروپا، امروز مسئله فلسطین به محور اصلی تحولات اجتماعی تبدیل شده است.

وی با اشاره به برخی داده‌های سیاسی در غرب گفت: نظرسنجی‌های معتبر نشان می‌دهد برای اولین بار تعداد آرای مخالفان جنگ ایران در کنگره به ۲۱۱ در برابر ۲۱۹ رأی رسیده است. اکنون حامیان فلسطین، ولو غیرمسلمان، پشت سر ایران ایستاده‌اند. این تحولات اثبات کرد که سیاست‌های حمایتی ما از فلسطین، ما را در طرف درست تاریخ قرار داده است.

اصغریان در ادامه درباره استراتژی مقاومت در شرایط کنونی گفت: استراتژی مقاومت جامع و چندلایه است و به حوزه نظامی محدود نمی‌شود. دشمنان گمان می‌کنند با ترور رهبران می‌توانند جبهه مقاومت را از پا درآورند، اما غافل از آنکه مکتب مقاومت، مکتب شهادت است و هر شهید خود مشعلی برای هدایت نسل‌های آینده خواهد بود.

استاد سیاست خارجی دانشگاه امام رضا علیه السلام تصریح کرد: خون پاک رهبر شهید ما و انتخاب خلف صالح حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، جبهه مقاومت را منسجم‌تر و مصمم‌تر خواهد ساخت. در شرایط کنونی که جنگ شناختی دشمن با تمام توان علیه جبهه حق به کار گرفته شده است، لازم است همه فعالان بین‌الملل کنشگری خود را در عرصه بین‌الملل در فضاهای غیرایرانی افزایش دهند.

وی ادامه داد: این کنشگری می‌تواند در قالب حضور در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی، تولید محتوا به زبان‌های مختلف، ارتباط با نخبگان جهان و تبیین گفتمان مقاومت باشد. دشمن درصدد تحریف واقعیت‌هاست و وظیفه ما خنثی‌سازی این توطئه‌ها و رساندن صدای مظلومان فلسطین به گوش جهانیان است.

اصغریان همچنین درباره ظرفیت‌های مراسم تشییع پیکر رهبر شهید از منظر دیپلماسی عمومی اظهار کرد: عاشقان امام شهید از نقاط مختلف جهان برای مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید خواهند آمد. این یک واقعیت انکارناپذیر است که مکتب امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای در سراسر جهان پیروانی دارد که با انقلاب اسلامی عجین هستند.

استاد سیاست خارجی دانشگاه امام رضا علیه السلام افزود: حضور این شخصیت‌ها یک ظرفیت عظیم در عرصه دیپلماسی عمومی است. امیدوارم برنامه‌ریزی‌های دقیق و مدونی برای استفاده از ظرفیت این عزیزان انجام شود. این برنامه‌ریزی‌ها باید شامل دیدارهای چهره به چهره، نشست‌های تخصصی و فرصت‌های گفت‌وگو باشد. این عزیزان می‌توانند به عنوان سفیران فرهنگی انقلاب اسلامی، پیام‌های دقیقی از واقعیت‌های ایران و جبهه مقاومت را منتقل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره چرایی تأکید جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از فلسطین گفت: ایدئولوژی اسلامی ـ انقلابی ما چارچوبی را ترسیم می‌کند که تأمین منافع ملی در درون آن تعریف می‌شود. حمایت از آرمان فلسطین علاوه بر وظیفه دینی، در بلندمدت منافع ملی ما را نیز تأمین می‌کند؛ با ایجاد عمق راهبردی، قدرت چانه‌زنی بین‌المللی ایران را افزایش می‌دهد و امنیت ملی را از مرزها فراتر می‌برد. تقابل‌سازی میان ایدئولوژی و منافع ملی یک تقابل کاذب و غیرعلمی است.

اصغریان با اشاره به همراهی جریان‌های مخالف جنگ در آمریکا و اروپا با ملت ایران گفت: همراهی جریان‌های مخالف جنگ در خود آمریکا و اروپا با ملت ایران یک پدیده کم‌نظیر در روابط بین‌الملل است و نشان‌دهنده شکاف عمیق میان دولت‌های غربی و افکار عمومی این کشورهاست. تحلیل‌گران برجسته اندیشکده‌های مختلف، به‌ویژه در اروپا، این جنگ را یک «جنگ انتخابی و غیرقانونی» خوانده و تأکید کرده‌اند که این تجاوز نظامی در تضاد با منشور ملل متحد است.

استاد سیاست خارجی دانشگاه امام رضا علیه السلام ادامه داد: برخی آمریکایی‌ها معتقدند این جنگ، جنگ ترامپ است نه جنگ آمریکایی‌ها. در اروپا نیز برخی کشورها نظیر انگلیس از همراهی جدی اجتناب کرده‌اند. مردم نیز از دولت‌های اروپایی می‌خواهند رسماً اعلام کنند این جنگ «یک جنگ انتخابی» است و اروپا نباید به این ماجراجویی کشیده شود. نگرانی از موج پناهندگان عربی، اختلال در انرژی و درگیر شدن در جنگی بی‌پایان در خاورمیانه، افکار عمومی غرب را علیه این جنگ بسیج کرده است.

وی افزود: اسپانیا سفیر خود در تل‌آویو را فراخوانده و به سفارت آمریکا در تورنتو شلیک شده و در نزدیکی سفارت ایالات متحده در اسلو انفجار رخ داده است. اینها اتفاقات کوچکی نیست. این همراهی‌ها نشان‌دهنده بیداری افکار عمومی در خود کشورهای مهاجم است و یک پیروزی بزرگ برای جبهه حق محسوب می‌شود.

اصغریان تأکید کرد: این همان طنین‌اندازی ناقوس مرگ آمریکا و صهیونیسم است که امام خمینی(ره) نوید آن را داده بودند. شهادت رهبر عزیزمان در امتداد همین خط سرخ شهادت و ایستادگی بر سر اصول بود و این مسیر تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی و آزادی قدس شریف ادامه خواهد یافت.

حضور پرشور مردم در روز قدس؛ فریاد حمایت از مقاومت فلسطین

حسن فیروزشاهیان، دبیر جبهه احزاب سیاسی حامی مقاومت فلسطین در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت روز جهانی قدس، ضمن اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ رمضان اظهار کرد: امسال در شرایطی به استقبال برگزاری روز جهانی قدس میرویم که قریب به ۱۰۰۰ روز از آغاز عملیات ۷ اکتبر نیروهای مومن فلسطین بر علیه رژیم غاصب صهیونی میگذرد و ملت بزرگ ایران نیز در بحبوبه دومین دفاع مقدس خود در برابر حملات آمریکا و رژیم غاصب صیهونی است و حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدسِ امسال، اهمیتی دوچندان دارد.

دبیر جبهه احزاب سیاسی حامی مقاومت فلسطین با اشاره به ارسال پیامهای تبریک و بیعت گروههای مقاومت اسلامی منطقه به رهبری جدید انقلاب اسلامی ایران، آن را نشانه ادامه حمایت کامل آنها از راه و مسیر انقلاب اسلامی در مواجهه با رژیم اشغالگر قدس دانست و افزود: عبارت (قضیه فلسطین کلید رمز آلود گشوده شدن درهای فرج به روی امت اسلام است) که توسط قائد شهید امت اسلام بیان شده بود، نشانگر آن است که مسئله فلسطین صرفا یک موضوع سیاسی و منطقه ای نیست، بلکه باید برای آن ابعاد آخرالزمانی قائل باشیم و به نحوی میتوان گفت، این تحولات و نبرد تمام عیار جبهه مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اسرائیل، میتواند ان شالله مقدمه ای برای تحقق ظهور حضرت ولی عصر (عج) باشد و در همین راستا نگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران به مسئله فلسطین را صرفا در ابعاد سیاسی امنیتی نمیتوان خلاصه کرد بلکه ایشان نگاه عمیق اعتقادی و تمدنی به این موضوع داشتند.

وی با اشاره به برخی سخنان مقامات اسرائیلی و تحلیلگران آمریکایی گفت: آنها بارها پس از ۷ اکتبر اعلام کرده اند که نبرد میان این رژیم با جمهوری اسلامی ایران را «جنگ وجودی» میدانند و این به آن معناست که که در نگاه آنها، امکان همزیستی در این نگاه آخرالزمانی وجود ندارد.

فیروزشاهیان بیان کرد: در ادبیات داستانی و روایت های افسانه ای ادبی جهان نیز جنگ وجودی، این معنا را دارد که یکی از طرفین حتما باید نابود گردد تا بقاء دیگری تضمین شود و این نشان دهنده عمق خصومت مبنایی و هویتی آنان با اسلام، جبهه مقاومت و به ویژه ملت عزیز ایران است.

دبیر جبهه احزاب سیاسی حامی مقاومت فلسطین تاکید کرد: احزاب و تشکلهای سیاسی و نیز فعالان رسانه ای و افراد فعال در شبوه های اجتماعی و فضای مجازی وظیفه دارند با کنشگری صحیح، عمق این خصومت آمریکائی_اسرائیلی به سردمداری سران جنایتکار آن که دستشان تا مرفق به فسادهای پلیدی همچون پرونده اپستین آلوده است را برای ملت ایران تشریح کنند و دیگر قشرهای تاثیرگذار نظیر علماء، روحانیون و بانوان نیز بدانند که تلاش برای برگزاری پرشور راهپیمایی روز جهانی قدس، یک کنشگری وجودی است.

وی گفت: کنشگری وجودی یعنی حضوری از جنس کسی که برای بقاء و حفظ هویت، اندیشه، کشور و دین خود احساس خطر کرده و برای دفاع از آن وارد میدان شده است. در چنین حالتی، روز قدس امسال نه تنها با سال گذشته بلکه حتی با سال‌های نخست انقلاب نیز متفاوت خواهد بود و حضور مردم در این راهپیمایی با توجه به دفاع مقدس ملت ایران در برابر حمله ناجوانمردانه دشمن آمریکایی_صهیونی به ایران عزیز، معنایی تازه از جنس حمابت کامل از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان پیدا می‌کند.

روز قدس امسال نماد خشم ملت ایران علیه صهیونیسم

حمیدرضا ترقی، دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت راهپیمایی روز قدس امسال اظهار کرد: روز قدس امسال مملو از کینه و خشم ملت ایران علیه صهیونیسم است؛ رژیمی که با اقدامات غیرانسانی و تجاوزات خود علیه مردم منطقه و همچنین ایران، موجی از خشم و نفرت را در میان ملت ایران ایجاد کرده است.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان خراسان رضوی با اشاره به وضعیت مردم غزه گفت: امروز ملت ایران علاوه بر اندوه شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم مظلوم غزه، از اقدامات رژیم صهیونیستی علیه ایران نیز خشمگین است و همین موضوع انگیزه حضور گسترده‌تر مردم در راهپیمایی روز قدس را افزایش داده است.

وی ادامه داد: تجاوزات اخیر صهیونیست‌ها که حتی به مناطق غیرنظامی، مدارس کودکان و منازل مسکونی در شهرهای مختلف کشور نیز آسیب وارد کرده، نشان‌دهنده ماهیت تجاوزکارانه این رژیم است. این اقدامات با حمایت آمریکا انجام می‌شود و همین مسئله باعث شده ملت ایران با عزم و اراده بیشتری در صحنه حاضر شوند.

ترقی تأکید کرد: بدون تردید روز قدس امسال می‌تواند به نمادی از پایان عمر صهیونیسم تبدیل شود. اقداماتی که نیروهای مقاومت و رزمندگان در مقابله با رژیم صهیونیستی انجام می‌دهند، نشان‌دهنده عزم جدی برای پایان دادن به جنایات این رژیم است.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان خراسان رضوی افزود: امید داریم که روز قدس به روز آزادی واقعی ملت فلسطین و نابودی رژیم کودک‌کش و نژادپرست اسرائیل تبدیل شود؛ رژیمی که سال‌هاست امنیت و آرامش را از مردم منطقه و حتی جهان گرفته و با سیاست‌های تجاوزکارانه خود موجب ناامنی در بسیاری از کشورها شده است.

وی همچنین به تحولات بین‌المللی و حمایت‌های جهانی از فلسطین اشاره کرد و گفت: امروز ملت فلسطین و حامیان آن در سراسر دنیا به این واقعیت پی برده‌اند که بزرگ‌ترین حامی فلسطین در مقابله با اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران است.

ترقی گفت: امروز برای بسیاری از ملت‌های آزادی‌خواه جهان روشن شده است که ایران و فلسطین دو عنصر جدایی‌ناپذیر هستند و حمله به هر یک از آن‌ها به نوعی حمله به دیگری تلقی می‌شود.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هزینه‌ای که ملت ایران برای دفاع از آزادی فلسطین و حمایت از ملت‌های اسلامی می‌پردازد، امروز برای افکار عمومی جهان کاملاً آشکار شده و همین مسئله باعث شده حمایت ملت‌های مختلف از ایران و جبهه مقاومت افزایش پیدا کند.