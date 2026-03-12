۲ مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس در مشهد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمحمد سلطانی ضمن اعلام آمادگی این معاونت درخصوص راهپیمایی روز جهانی قدس، اظهار کرد: جمعه ۲۲ اسفندماه، راهپیمایی روز جهانی قدس جهت تسهیل برگزاری مراسم و جلوگیری از ازدحام جمعیت، در دو مسیر برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: مسیر نخست از میدان ۱۵خرداد به سمت حرم مطهر رضوی و مسیر دوم از میدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوی، از ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح خواهد بود.
وی تصریح کرد: مراسم راهپیمایی در حرم مطهر رضوی با سخنرانی حجتالاسلام محمدجوادنظافت، عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان به پایان میرسد و پس از آن نیز نماز جمعه اقامه خواهد شد.
نظر شما