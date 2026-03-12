۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

۲ مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس در مشهد اعلام شد

مشهد- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس در مشهد مقدس با هدف جلوگیری از ازدحام جمعیت، در دو مسیر جداگانه برگزار می‌شود.‌

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد سلطانی ضمن اعلام آمادگی این معاونت درخصوص راهپیمایی روز جهانی قدس، اظهار کرد: جمعه ۲۲ اسفندماه، راهپیمایی روز جهانی قدس جهت تسهیل برگزاری مراسم و جلوگیری از ازدحام جمعیت، در دو مسیر برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: مسیر نخست از میدان ۱۵خرداد به سمت حرم مطهر رضوی و مسیر دوم از میدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوی، از ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح خواهد بود.

وی تصریح کرد: مراسم راهپیمایی در حرم مطهر رضوی با سخنرانی حجت‌الاسلام محمدجوادنظافت، عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان به پایان می‌رسد و پس از آن نیز نماز جمعه اقامه خواهد شد.

