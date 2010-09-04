جزئیات راه اندازی و فعالیت مراکز میانی صدور گواهی دیجیتال

هادی ملک پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آستانه تنظیم و تبادل تفاهم نامه با وزارت بازرگانی است گفت: در مرحله نخست با ایجاد این مرکز، ارائه سرویس در زیرمجموعه وزارت ارتباطات با استفاده از گواهی دیجیتال انجام می گیرد.

به گفته وی در زمان حاضر مرکز امضای گواهی دیجیتال بعنوان تنها مرکزی است که امضا ارائه می کند به نحوی که ریشه همه امضاهای توزیع شده در یک مرکز رایانه‌ای امنیت می یابد و این اطمینان وجود دارد که هرگونه اختلاف به آنها ارجاع داده شود.

ملک پرست ادامه داد: مقدمات این طرح در شرکت فناوری اطلاعات پیگیری می شود.

به گزارش مهر، مرکز صدور گواهی الکترونیکی دارای سه سطح اصلی، ریشه و میانی است که بر اساس آیین نامه مصوب در اختیار حاکمیت است.

مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی می ‌توانند در زمینه‌ های تخصصی نظیر بازرگانی و یا صنعت توسط بخش خصوصی یا تشکل ها و سازمان‌های دولتی تشکیل و مدیریت شوند.

این مراکز وظیفه صدور گواهی برای کاربران نهایی را برعهده دارند و کاربران می ‌توانند از طریق مراکز ثبت نام اقدام به ثبت درخواست صدور گواهی کنند. درخواست‌های ثبت شده در مراکز ثبت نام در اختیار یکی از مراکز صدور گواهی میانی قرار می ‌گیرد تا نسبت به صدور گواهی اقدام شود.



در مراکز ثبت نام که در مواجهه مستقیم با درخواست کنندگان هستند و مدارک دریافت شده از ثبت نام شدگان را به مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانه ارائه می ‌کنند هویت کاربران با استفاده از تکنولوژی‌های رمزنگاری برای فعالیت در فضای الکترونیکی تایید و احراز می ‌شود.

بر اساس ماده 7 آئین نامه مصوب دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی، شرایط و ضوابط لازم جهت تاسیس مراکز میانی ارائه دهنده خدمات صدور گواهی الکترونیکی بیان شده است.