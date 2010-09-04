هزینه جنگ عراق از 3 تریلیون دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به هزینه های واقعی جنگ عراق و ضعف سیاست خارجی آمریکا به قلم "جوزف ای استیگلیتز" و "لیندا جی بیلمز" نوشت: درست اوایل سال 2008 در مقاله ای هزینه کلی جنگ عراق را سه تریلیون دلار اعلام کردیم اما امروز همزمان با پایان عملیات رزمی آمریکا در این کشور به نظر می رسد که این برآورد بسیار ناچیز بوده است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه این مطلب می نویسد: به عنوان مثال، هزینه تشخیص و معالجه کهنه سربازان معلول آمریکایی جدا از هزینه سه تریلیون دلاری تخمین زده شده در جنگ عراق است.

به نوشته واشنگتن پست، اشغالگری عراق توجه ما را از جنگ افغانستان که وارد دهمین سال خود شده، دور کرد. در سال 2003 هنگام اشغال عراق، آمریکا هزینه های خود در جنگ افغانستان را کاهش داد و آن را درعراق هزینه کرد.

این روزنامه آمریکایی در ادامه با اشاره به چالش های موجود در جنگ افغانستان و افزایش شمار تلفات در این کشور می نویسد: در صورت صرف هزینه و منابع خود در افغانستان امروز گرفتار جنگی خونین در این کشور نبودیم. افزایش شمار نظامیان در سال 2003 در افغانستان بسیار کارآمدتر از افزایش کنونی بود.