لزوم برخورد قاطع دستگاه قضایی لبنان با جاسوسان اسرائیل و شاهدان دروغین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، "محمود قماطی" معاون شورای سیاسی حزب الله گفت : صدور احکام قضایی سبک و برخورد ضعیف با جاسوسان سبب تشویق آنها به ادامه جاسوسی برای رژیم صهیونیستی شده است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت برخورد کوبنده با جاسوسان افزود : این افراد با اقدامات خود، به کشور، مقاومت و ارتش خیانت می کنند و ابایی از جاسوسی ندارند.

قماطی تصریح کرد : آنچه اکنون در کشور مطرح است چگونگی حفظ ثبات است، اقدامات تحریک آمیز به نفع لبنان نیست هر چند برخی در این راستا حرکت می کنند.

وی خاطر نشان کرد : روابط با جریان المستقبل(به رهبری سعدالحریری) قطع نشده و روابط به قوت خود باقی است و رایزنی میان طرفین ادامه دارد.

عضو شورای سیاسی حزب الله درباره حادثه برج ابی حیدر نیز اظهارداشت : آنچه به وجود آمد همانند ابری درآسمان بیروت بود که کنار رفت و موضوع حل و فصل شده است.

از سوی دیگر "حسن فضل الله" عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان ضمن هشدار درباره بی توجهی به موضوع شاهدان دروغین گفت : موضوع شاهدان دروغین همانند تونلی تاریکی است که پایان آن مشخص نیست.

وی ضمن تاکید بر ضرورت برخورد قوی با موضوع شاهدان دروغین گفت : همه گروههای سیاسی و دولت باید درباره موضوع شاهدان جدیت لازم را داشته باشند.

این نماینده عضو حزب الله در پارلمان لبنان با اشاره به شواهد دبیرکل حزب الله مبنی بر دخالت رژیم اسرائیل در ترور "رفیق حریری" گفت : برخی درصدد تبرئه اسرائیل هستند .

وی اظهار داشت : رژیم صهیونیستی همواره در فکر برهم زدن ثبات لبنان است و همه باید در برابر توطئه های این رژیم هوشیار باشند.