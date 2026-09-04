به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود غفوری در خطبههای این هفته نماز جمعه تاکستان با اشاره به ضرورت پایبندی جامعه به ارزشهای دینی اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در تقابل نظامی، تلاش میکند از مسیر فشار اقتصادی و ایجاد اغتشاش، جامعه را از دین و ارزشهای اسلامی دور کند.
وی افزود: دشمنان در طول تاریخ نتوانستهاند مردم ایران را از دین جدا کنند و امروز نیز تلاش دارند با ترویج بیحجابی، بیبندوباری و جریانهای انحرافی، زمینه دینزدایی در جامعه را فراهم کنند.
امامجمعه تاکستان با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان و مردم به این مسئله ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر از واجبات است و آنچه وحدت جامعه را خدشهدار میکند، گناه و بهویژه تجاهر به گناه است، نه امر به معروف و نهی از منکر.
غفوری با اشاره به قیام ۱۷ شهریور گفت: این واقعه یکی از نقاط عطف انقلاب اسلامی بود و نشان داد که اساس انقلاب، ایمان مردم به خدا، اسلام و رهبری امام خمینی (ره) بوده است.
وی در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی اخیر اظهار کرد: امروز دشمن تلاش میکند فشارها را افزایش دهد، اما از سوی دیگر نشانههایی از تلاش آمریکا برای ارتباط و ارسال واسطه به ایران دیده میشود؛ بنابراین مسئولان باید با اقتدار کامل با این تحولات برخورد کنند.
امامجمعه تاکستان تصریح کرد: حتی یک ذره انفعال در برابر دشمن میتواند شروط آنها را به کشور تحمیل کند و نمایندگیهای ایران در خارج از کشور و سفرا نیز باید متناسب با اقتدار جمهوری اسلامی ایران رفتار کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم تجمعات شبانه در ماههای اخیر گفت: حضور مردم در خیابانها به یکی از مؤلفههای قدرت اجتماعی ایران تبدیل شده و مردم در این تجمعات علاوه بر اعلام مواضع، برنامههای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی متنوعی برگزار کردهاند.
غفوری با تأکید بر ضرورت مشارکت بیشتر مردم در این تجمعات بیان کرد: باید از «برنامه برای مردم» به سمت «برنامه با مردم» حرکت کنیم؛ چراکه تداوم این اجتماعات زمانی امکانپذیر است که خانوادهها، اصناف، گروهها و اقشار مختلف در آن احساس سهم و تعلق داشته باشند.
وی ادامه داد: دیدگاهها، مطالبات و مسائل مختلف باید تا حد امکان در همین تجمعات مطرح شود و از برگزاری تجمعات پراکنده و جدا از اجتماعات شبانه که ممکن است زمینه سوءاستفاده دشمن و القای اختلاف و چنددستگی در جامعه را فراهم کند، پرهیز شود.
امامجمعه تاکستان خاطرنشان کرد: دشمن برای موضوع تجمع تفاوتی قائل نیست و هدف او ایجاد آشفتگی و اختلاف در کشور است؛ بنابراین باید از بازی در زمین دشمن پرهیز کرده و از ظرفیت تجمعات موجود برای بیان مطالبات و تقویت انسجام اجتماعی استفاده کنیم.
غفوری در پایان از مردم خواست تا زمانی که رهبر انقلاب دستور دیگری ندادهاند، با قوت در تجمعات حضور داشته باشند و گفت: برای استفاده بهتر از ظرفیت این اجتماعات، باید برنامههای متنوعی با مشارکت مردم طراحی و اجرا شود.
نظر شما