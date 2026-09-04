به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمیدرضا نبوی در خطبههای نماز جمعه این هفته مهدیشهر که در مصلای این شهرستان برگزار شد، ضمن دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، تقوا را زمینهساز عبور از گرفتاریها دانست.
وی با اشاره به هفته دولت و پیام رهبر انقلاب به مناسبت این ایام، اظهار کرد: همانطور که ایشان نیز تأکید کردند، امروز شرایط خطیری را شاهد هستیم و ضرورت دارد در مسیر حرکت به سمت ایرانی هرچه قویتر گام برداریم.
ضرورت تبیین نقاط قوت ایران
امام جمعه مهدیشهر گفت: در کنار تلاش مستمر و شبانهروزی، تبیین ایران قوی و نقاط قوت و قدرت ایران و ملت ایران اسلامی از سوی مسئولان، یکی از مهمترین تذکرات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام بود.
نبویچاشمی با بیان اینکه باید از پررنگ کردن نقاط ضعف جلوگیری کرد، افزود: نقاط ضعف نیازمند اعلام نیست، بلکه نیازمند برنامهریزی منسجم برای رفع مشکلات و کمبودها است.
وی با تأکید بر ضرورت برجستهسازی و تبیین نقاط قوت کشور از سوی مسئولان، گفت: مسئولان باید در بیان مطالب خود، بهویژه در رسانهها، دقت نظر داشته باشند.
دشمنی دشمنان با ایران دائمی است
امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه عناد و دشمنی دشمنان دائمی است، اظهار کرد: اگر دشمن توانش را داشت، این کشور و نظام را از ریشه میکند و کشورمان را با خاک یکسان میکرد.
نبویچاشمی با اشاره به آنچه قساوت دشمنان خواند، بیان کرد: اصابت موشکها به مناطق غیرنظامی و حتی مهمانی عروسی نشان میدهد که عناد و دشمنی دشمن با ایران و ایرانی است.
وی با اشاره به حضور ناوهای جنگی دشمن در منطقه افزود: دشمن با ناوهای جنگی که حرکت آنها موجب ایجاد خوف در حکومتها میشد، آمد اما مستهلک و مستأصل برگشت؛ چراکه قدرت ملت ایران اسلامی را دستکم گرفته بود.
روایت اقتدار ایران در برابر دشمن
امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه عقبنشینی دشمن ناشی از عجز و ناتوانی است، گفت: امروز باید روایت این قدرت را داشت تا همه بدانند که ایران اسلامی در اوج اقتدار قرار دارد.
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