امام جمعه دیر: حضور مردم در اجتماعات شبانه مایه دلگرمی رزمندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی در خطبههای نماز جمعه دیر در آستانه تشییع شهدای بسیجی دیّر، با استناد به روایات نبوی، شهادت را برترین نیکی و ارزشمندترین عطای الهی دانست.
امام جمعه دیّر با نقل روایتی از پیامبر اکرم (ص)، خاطرنشان کرد: بهترین چیزی که یک انسان میتواند از خداوند طلب کند، توفیق شهادت در راه خداست.
وی با بیان اینکه شهادت اوج بندگی و فراتر از هر عمل خیری است گفت: شهدا هرگز نمیمیرند، بلکه زندگانی جاودانی دارند.
امام جمعه دیّر با اشاره به ویژگیهای معنوی شهیدان، گفت: شهادت، گناهان را میشوید و شهید در جایگاه امنی در بهشت قرار میگیرد، بهگونهای که از پرسشهای قبر در امان میماند؛ چرا که او پیش از آن، در میدان نبرد، امتحان الهی را پشت سر گذاشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل انگیزههای رزمندگان شهید پرداخت و تأکید کرد: اگرچه دفاع از خاک میهن وظیفهای حیاتی است، اما آنچه ملت ایران را در دوران دفاع مقدس و عرصههای مختلف به میدانهای نبرد گسیل داشته، انگیزههای ایمانی و اعتقادی بوده است.
حسینی افزود: این سرزمین، میهن اسلامی است و این باور دینی است که نوجوانان را به الگوی شهدای بزرگی چون قاسم بن الحسن(ع) و شهید فهمیده تبدیل میکند.
وی با تبریک و تسلیت شهادت سه تن از بسیجیان شهرستان دیّر در پی حمله آمریکا در جزیره لاوان افزود: ما در آستانه وداع با این سه شهید عزیز هستیم و از خداوند برای مجروحان و جانبازان این حادثه، شفای عاجل مسئلت داریم.
امام جمعه دیّر با اشاره به مراسم تشییع این شهدا، آن را نه تنها یک مراسم سوگواری، بلکه یک رزمایش و مانور ملی خواند.
وی با خطاب قرار دادن مردم گفت: حضور پرشور شما در مراسم تشییع، پاسخی قاطع به دشمنانی است که گمان میکنند ملت ایران دچار فروپاشی شده است. این حضور نشان میدهد که ما همچون گذشته، در برابر دشمن ایستادهایم و راه شهیدان را برای حفظ اسلام، انقلاب و رهبری ادامه خواهیم داد.
حسینی با قدردانی از حضور مردم در مراسم وداع با شهدای لاوان و برگزارکنندگان این مراسم، به هجمههای رسانهای دشمنان برای ایجاد ناامنی و اغتشاش اشاره کرد و گفت: دشمن در مواجهه با اقتدار نیروهای مسلح ما، بار دیگر نگاه خود را به داخل دوخته است تا با بهرهگیری از مزدوران خود، امنیت جامعه را به چالش بکشد.
حضور پرشور و مستمر مردم در اجتماعات شبانه مایه دلگرمی رزمندگان اسلام
وی با بیان اینکه تا زمانی که رهبر انقلاب دستور نداده اند، خیابان را ترک نخواهیم کرد، بیان داشت: حضور پرشور و مستمر مردم در اجتماعات شبانه، نه تنها دشمن را ناامید میکند، بلکه مایه دلگرمی رزمندگان اسلام و پشتوانهای محکم برای مسئولان است و به افراد سستعنصر که سودای معامله با دشمن را در سر دارند، اجازه کنشگری نخواهد داد.
امام جمعه دیّر با اشاره به سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، سردار مبارزه با استعمار، اظهار داشت: این شهید والامقام بیش از یک قرن پیش با تکیه بر حکم علمای دین و همراهی مردم غیور، در برابر استعمار پیر انگلیس ایستاد. امروز نیز فرزندان ایران در نیروی دریایی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی، با الگوگیری از آن راه، در خلیج فارس عرصه را بر دشمنان تنگ کردهاند و با اقتدار بر تنگه راهبردی هرمز، تمام خیالات باطل استکبار جهانی را بر باد دادهاند.
حسینی ادامه داد: پس از جنایات اخیر آمریکا، بهویژه به خاک و خون کشیدن مراسم جشن و شادی مردم اهلسنت در کوهستک سیریک، رزمندگان ما در هوافضا، نیروی دریایی، ارتش و سپاه، پایگاههای دشمن در منطقه و اردن را در هم کوبیدند و درسی فراموشنشدنی به آنان دادند. امروز ایران راه شهید رئیسعلی دلواری را ادامه میدهد و استعمار زیر ضربات نیروهای ماست.
دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف در وحدت ما هستند
وی با تاکید بر اینکه دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف در وحدت ما هستند و یکی از محورهای هجمه آنها، صداوسیماست، از برخی اظهارنظرها مبنی بر عدم تماشای صداوسیما توسط مسئولان ابراز تعجب کرد و بیان داشت: صداوسیما در حال حاضر به عنوان خط مقدم مقابله با صدها شبکه رسانهای بیگانه عمل میکند. اینکه مسئولی بگوید صداوسیما را نمیبینم، افتخار نیست؛ چرا که مردم مطالبات و دردهای خود را از این طریق پیگیری میکنند و این نوع پیامها، به معنای تضعیف جبهه داخلی است.
حسینی تاکید کرد: پیام رهبری در هفته دولت خطاب به دولت و دولتمردان این بود که از هرگونه اقدام کلان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که پیوست وحدت و انسجام اجتماعی نداشته باشد، خودداری کنند.
وی افزود: موضوع موتورسواری بانوان بحث اصلی نیست بلکه بحث بر سر این است که متاسفانه در این وضعیت، با جلوگیری از اجرای قانون عفاف و حجاب، جامعه را به سمتی بردهاید که در هیچ جای جهان نظیر ندارد. بحث، بدحجابی نیست، بحث خودنمایی و عریانی است که جامعه را دچار التهاب میکند. مشکلات مردم موتورسواری نیست؛ باید مشکلات اصلی جامعه را حل کنید.
وی با انتقاد از برخی افراد که در برابر نقض پیمانها و جنایات دشمن سکوت میکنند، گفت: در حالی که همپیمان ما، حزبالله لبنان، در معرض تهاجم است، ظاهراً از نظر آقایانی که آن تفاهمنامه را سند افتخار میدانند، نقض پیمانی صورت نگرفته است.
امام جمعه دیر با بیان اینکه صلح با دشمن بر امام حسن(ع) تحمیل شد، خاطرنشان کرد: یکی از مظلومیتهای امام حسن مجتبی (ع)، سوءاستفاده از صلح ایشان است. عدهای آن را سر دست میگیرند که ایران هم با ترامپ باید صلح کند. مگر مذاکره نکردید؟ آیا طرف مقابل میز مذاکره را منفجر نکرد؟ مگر امام ما و فرماندهان و دانشمندان و مردم ما را شهید نکرد؟ اخیراً میگویند تفاهمنامه سند افتخار است؛ این چه سندی است که ترامپ میگوید به اندازه یک کاغذ هم ارزش ندارد؟
وی با تاکید بر اینکه مسئولان نباید در برابر دشمن از موضع ضعف سخن بگویند عنوان کرد: نقاط قوت را بیان کنید و روایت قدرت و قوت داشته باشید؛ بیان کمبودها و ضعفها روایتگری ندارد. آمریکا خودش گرفتار مشکلات است؛ آیا تا به حال شنیدهاید ترامپ بگوید ما مشکل داریم؟ چرا روایتگر ضعف هستید؟ چرا بهجای بیان قدرت که در جامعه ما کم نیست، از موضع ضعف سخن میگویید؟
وی در پایان با دعوت مجدد از مردم برای حفظ هوشیاری و انسجام اجتماعی، بر لزوم تکیه بر توان داخلی و ایستادگی بر اصول انقلاب تأکید کرد و از مسئولان خواست تا با خدمت صادقانه و پرهیز از حاشیهسازی، مسیر اعتلای کشور را هموار کنند.
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