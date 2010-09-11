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۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

مایکروسافت گوگل را نکشت /

تصاویر تشییع جنازه بلک بری و آی - فن!

تصاویر تشییع جنازه بلک بری و آی - فن!

شرکت مایکروسافت و کارمندانش طی مراسمی شگفت انگیز و کمی غیر عادی ماکتهای تلفنهای هوشمند بلک بری و آی-فن را در تدفینی ساختگی به خودروهای حمل تابوت انتقال دادند تا برای همیشه آنها را به خاک بسپارند!

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مایکروسافت در مراسم جشن "رونمایی برای تولید" ویندوز موبایل 7 خود ( یا RTM که به مفهوم روند ارائه نسخه ای از یک نرم افزار به منظور متمرکز کردن تولید کننده های سخت افزار برای انطباق تولیدهای آینده خود با نرم افزار جدید است) مراسم تدفین ساختگی و جنون آمیزی را برای دو تلفن هوشمند مشهور و رقیبان بزرگ خود، یعنی آی-فن شرکت اپل و بلک بری شرکت ریم برگزار کرد.

در این مراسم تدفین، خودروهای حمل تابوتی برای ماکتهای آی-فن و بلک بری در نظر گرفته شده بود و تعدادی از کارمندان مایکروسافت نیز که لباسهایی با نشانه های ویندوز موبایل 7 را به تن کرده بودند ماکت این تلفنهای هوشمند را بر روی دست به سوی خودروها حمل می کردند.

مایکروسافت این مراسم تدفین ساختگی جسورانه را با این امید که با عرضه ویندوز موبایل 7 خود توانسته است رقابت مهم بر سر تلفنهای هوشمند و رقیبان بزرگ خود را برای همیشه به خاک بسپارد، برگزار کرد.

در حالی که در این مراسم شگفت انگیز نشانه های بلک بری و اپل همه جا به چشم می خوردند، هیچ نشانه ای از گوگل مرده وجود نداشت و هیچ خودروی ویژه حمل تابوتی برای سیستم عامل اندروید گوگل در نظر گرفته نشده بود، این می تواند به آن معنی باشد که مایکروسافت این سیستم عامل را به عنوان جزئیاتی غیر مهم نادیده گرفته و یا خود را در حدی نمی بیند که بتواند اندروید گوگل را به این زودی ها به خاک بسپارد.

بر اساس گزارش سی نت، مایکروسافت قصد دارد سیستم عامل ویندوز موبایل 7 خود را یک ماه دیگر، یعنی در 11 اکتبر 2010 به صورت رسمی عرضه کند. در ادامه تصاویری از این مراسم تدفین ساختگی را مشاهده می کنید:

عبارت نوشته شده بر روی پارچه: "سیستم عامل ویندوز موبایل 7 رقابت را به خاک می سپارد"

کد مطلب 1149154

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