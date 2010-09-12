محل استقرار مشعل 7 فاز پارس جنوبی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، سید پیروز موسوی صبح یکشنبه در نشست مشترک مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شرکت نفت و گاز پارس افزود: محل استقرار فلرهای این 7 فاز به دلیل حفظ مسائل زیست محیطی در اراضی بالادست کنترل شده و در تراز ارتفاعی بالا واقع در منطقه پارس 2 کنگان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، تعیین شده است .

وی با تاکید بر انجام مطالعات مربوط به ارزیابی زیست محیطی این فازها گفت: در انجام عملیات اجرایی، ساخت تمام بخشهای مربوط به فازهای باقیمانده پارس جنوبی، طبق بخشنامه های موجود در زمینه رعایت مسائل زیست محیطی عمل شود، به گونه ای که به تایید و تصویب سازمان حفاظت محیط زیست کشور برسد .

قائم مقام سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزود: توجه به امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست به عنوان پیش نیاز عملیات اجرایی تمام بخش های کاری از سوی پیمانکاران و مجریان ضروری است .