  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

با تراز ارتفاعی بالا؛

محل استقرار مشعل 7 فاز پارس جنوبی مشخص شد

محل استقرار مشعل 7 فاز پارس جنوبی مشخص شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: قائم مقام سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: محل استقرار فلرهای فازهای 11 تا 14، 19 و 22 تا 24 پارس جنوبی در اراضی با تراز ارتفاعی بالا جهت حفظ مسائل زیست محیطی، جانمایی و مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، سید پیروز موسوی صبح یکشنبه در نشست مشترک مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شرکت نفت و گاز پارس افزود: محل استقرار فلرهای این 7 فاز به دلیل حفظ مسائل زیست محیطی در اراضی بالادست کنترل شده و در تراز ارتفاعی بالا واقع در منطقه پارس 2 کنگان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، تعیین شده است.

وی با تاکید بر انجام مطالعات مربوط به ارزیابی زیست محیطی این فازها گفت: در انجام عملیات اجرایی، ساخت تمام بخشهای مربوط به فازهای باقیمانده پارس جنوبی، طبق بخشنامه های موجود در زمینه رعایت مسائل زیست محیطی عمل شود، به گونه ای که به تایید و تصویب سازمان حفاظت محیط زیست کشور برسد.

قائم مقام سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزود: توجه به امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست به عنوان پیش نیاز عملیات اجرایی تمام بخش های کاری از سوی پیمانکاران و مجریان ضروری است.

در نشست مدیران منطقه ویژه و شرکت نفت و گاز پارس، همچنین 69 هکتار برای ساخت فضاهای پشتیبانی فاز 19 پارس جنوبی در منطقه کنگان نهایی شد.

کد مطلب 1149422

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها