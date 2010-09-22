22 هزار کلاس اولی در کردستان به مدرسه رفتند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صبح چهارشنبهدر جشن شکوفه ها و آغاز سال تحصیلی دانش آموزان کلاس اول کردستان اظهار داشت: در سال جاری 22 هزار نفر دانش آموز کلاس اولی در مناطق شهری و روستایی استان کردستان وارد مدرسه می شوند.

خسرو ساکی بیان داشت: تعداد کل دانش آموزان استان کردستان در سال جاری 274 هزار نفر است که در مقایسه با سال گذشته 10 هزار نفر کاهش یافت.

در مراسم نمادین این روز که در دبستان شاهد سنندج برگزار گردید، معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان ادارات و سازمان های دولتی استان و خانواده های دانش آموزان این واحد آموزشی هم حضور داشتند.

در این مراسم همزمان با مراسم جشن شکوفه ها و طی مراسمی نمادین در مدرسه راهنمایی شاهد سنندج 13 هزار دانش آموز کلاس اول راهنمایی روز اول ورود به مدرسه را جشن گرفتند.

مراسم بازگشایی مدارس استان کردستان روز پنج شنبه، ساعت هشت صبح در مجتمع آموزشی روستای باباریز سنندج برگزار می شود.