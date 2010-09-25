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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۰

سرپرست استانداری البرز درگذشت هنرمند کرجی را تسلیت گفت

سرپرست استانداری البرز درگذشت هنرمند کرجی را تسلیت گفت

کرج - خبرگزاری مهر: عیسی فرهادی سرپرست استانداری البرز، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای شهر و شهرداری کرج و جامعه مطبوعاتی استان البرز در پیامهای جداگانه ای در گذشت سعید جهانیان را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی سرپرست استانداری البرز در پیامی درگذشت سعید جهانیان  خبرنگار و هنرمند باسابقه طنز کرج را تسلیت گفت.

در پیام فرهادی امده است: درگذشت هنرمند نام آشنای کرجی ضایعه تلخی برای البرز نشینان بود، وی با هنر طنز خود در خاطرات مردم لبخند بر جای گذاشت و با رفتن این هنرمند جامعه رسانه ای و هنری کرج داغدار شد.

فرهادی در این پیام ضمن تسلیت در گذشت جهانیان به خانواده رسانه ای و هنری کرج ، برای آن مرحوم  از پیشگاه خداوند طلب مغفرت و علودرجات کرده و برای بازماندگان، خانواده و دوستداران وی طلب صبر و بردباری کرد.

اداره کل ارشاد البرز، شورای شهر و شهرداری کرج ، نمایندگان مردم کرج  در مجلس، اصحاب رسانه، جامعه مطبوعاتی کرج وانجمن هنرمندان نیز در پیامهای جداگانه ای ضایعه درگذشت خبرنگار و هنرمند باسابقه کرجی را تسلیت گفتند.

سعید جهانیان بازیگر سریال قهوه تلخ و " آش دایی" برنامه عمو پورنگ شب گذشته در سن 48 سالگی دار فانی را وداع گفت.

کد مطلب 1158318

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