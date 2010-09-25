سرپرست استانداری البرز درگذشت هنرمند کرجی را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی سرپرست استانداری البرز در پیامی درگذشت سعید جهانیان خبرنگار و هنرمند باسابقه طنز کرج را تسلیت گفت.

در پیام فرهادی امده است: درگذشت هنرمند نام آشنای کرجی ضایعه تلخی برای البرز نشینان بود، وی با هنر طنز خود در خاطرات مردم لبخند بر جای گذاشت و با رفتن این هنرمند جامعه رسانه ای و هنری کرج داغدار شد.

فرهادی در این پیام ضمن تسلیت در گذشت جهانیان به خانواده رسانه ای و هنری کرج ، برای آن مرحوم از پیشگاه خداوند طلب مغفرت و علودرجات کرده و برای بازماندگان، خانواده و دوستداران وی طلب صبر و بردباری کرد.

اداره کل ارشاد البرز، شورای شهر و شهرداری کرج ، نمایندگان مردم کرج در مجلس، اصحاب رسانه، جامعه مطبوعاتی کرج وانجمن هنرمندان نیز در پیامهای جداگانه ای ضایعه درگذشت خبرنگار و هنرمند باسابقه کرجی را تسلیت گفتند.

سعید جهانیان بازیگر سریال قهوه تلخ و " آش دایی" برنامه عمو پورنگ شب گذشته در سن 48 سالگی دار فانی را وداع گفت.