توزیع ۳۲ میلیارد تومانی تجهیزات مدارس استثنایی ومراکز توانبخشی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، طی آیینی در استان خوزستان، مجموعهای از تجهیزات مورد نیاز در بخشهای آموزشی، اداری و توانبخشی برای بهرهبرداری در مدارس استثنایی و مراکز جامع استان اختصاص یافت.
این آیین با حضور سالار قاسمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور؛ ناصر علیفر، مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان؛ بابک ممبینی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان و مهران کریمیان، مدیرکل بهزیستی استان خوزستان برگزار شد.
توزیع این تجهیزات در راستای تقویت زیرساختهای مورد نیاز آموزشوپرورش استثنایی و فراهمکردن امکانات مناسبتر برای ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به دانشآموزان با نیازهای ویژه صورت گرفته است تا امکانات مورد نیاز این مراکز برای ارائه خدمات به طور کامل تقویت شود.
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