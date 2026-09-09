به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این نشست با هدف بررسی روند اجرای طرح‌های حمایتی و ارزیابی میزان پیشرفت برنامه‌های در دست اجرا در دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی شاهرود، باهنر کرمان، صنعتی شیراز و فردوسی مشهد برگزار شد.

در ابتدای این نشست، وحید جان‌نثاری دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک ضمن خوشامدگویی به حاضران، بر اهمیت برگزاری جلسات حضوری برای پیگیری و ارزیابی طرح‌های حمایتی تأکید کرد.

وی با اشاره به ماهیت تخصصی و میان‌رشته‌ای فناوری‌های کوانتومی، بر ضرورت تقویت ارتباط و تعامل میان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و مجموعه‌های فعال در این حوزه تأکید کرد.

وی همچنین بر نقش این جلسات در ایجاد و توسعه شبکه‌ای منسجم از فعالان حوزه فناوری‌های کوانتومی اشاره کرد و گفت: برگزاری نشست‌های مشترک میان مجریان طرح‌ها، داوران تخصصی و مسئولان دانشگاه‌ها می‌تواند ضمن تسهیل تبادل تجربیات و دانش تخصصی، زمینه شناسایی ظرفیت‌های همکاری مشترک و شکل‌گیری ارتباطات مؤثر میان مجموعه‌های فعال این حوزه را فراهم کند.

عبدالحسن بهرامی رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نیز در رابطه با اهمیت موضوع فناوری کوانتوم و همچنین ضرورت تعامل و همکاری دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در این حوزه مهم تأکید کرد و توسعه فناوری‌های کوانتومی را از موضوعات مهم و راهبردی در معاونت علمی دانست.

در ادامه، هریک از مجریان طرح‌ها به ارائه گزارش پیشرفت پروژه‌های خود پرداختند و ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده، آخرین وضعیت اجرای طرح‌ها، میزان پیشرفت فعالیت‌ها و همچنین چالش‌های پیش را ارائه کردند.

برگزاری این نشست در راستای تداوم حمایت و نظارت بر طرح‌های توسعه فناوری‌های کوانتومی و با هدف تقویت همکاری میان دانشگاه‌ها، نهادهای علمی و مجموعه‌های فعال در این حوزه انجام شد. استمرار این فرآیند می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور، هم‌افزایی میان مراکز دانشگاهی و پژوهشی و شکل‌گیری شبکه‌ای مؤثر برای توسعه زیست‌بوم فناوری‌های کوانتومی کمک کند.