وضعیت حکم روسای دانشگاهها در آغاز سال تحصیلی/ پایان حکم 7 رئیس دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آئین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، رئیس هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی بر حسب مورد از جانب وزیر علوم یا وزیر بهداشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد و

پس از تٱیید شورا با حکم وزیر به مدت چهار سال به اجرای وظایف خود خواهد پرداخت. همچنین تمدید این مدت بلامانع است.

کامران دانشجو بر اساس همین آئین نامه باید برای 22 رئیس دانشگاهی که احکام چهار ساله شان از ماهها پیش پایان یافته بود یا تا پایان سال 89 به سر می رسید تصمیم گیری می کرد؛ تصمیمی از جنس انتصاب یا ابقاء. یعنی یا باید فردی جدید را برای تصدی ریاست این دانشگاهها منصوب می کرد یا اقدامی جهت تمدید احکام روسای قبلی انجام می داد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای تعیین تکلیف فقط پنج تن از این 22 رئیس گزینه انتصاب را انتخاب و فرد جدیدی را به عنوان سرپرست دانشگاه منصوب کرد. این تصمیم شامل حال روسای دانشگاههای تفرش، علوم و فنون دریایی خرمشهر، لرستان، ملایر و هنر تهران شد. البته از میان این پنج رئیس از دو تن آنها یعنی روسای سابق دانشگاههای لرستان و ملایر جهت تعیین روسای جدید دانشگاههای اراک و لرستان استفاده کرد.

کامران دانشجو برای 9 تن از این 22 رئیس دانشگاه تصمیم به ابقاء در مسئولیت هایشان گرفت و به این ترتیب روسای دانشگاههای ارومیه، الزهرا (س)، بجنورد، سمنان، علامه طباطبایی، علم و صنعت ایران، هنر اصفهان، هرمزگان و یزد در سمت هایشان باقی ماندند.

رأس مدیریتی وزارت علوم سه سناریو برای تعیین تکلیف این 22 رئیس می توانست پیش رو داشته باشد. انتصاب، ابقاء یا تلفیقی از این دو. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هنوز برای روسای 8 دانشگاه اصفهان، بیرجند، تربیت معلم سبزوار، خلیج فارس بوشهر، زابل، صنعتی شاهرود، گیلان و یاسوج تصمیمی نگرفته این درحالیست که احکام چهار ساله هفت تن از آنها به سر رسیده و تا نیمه مهر ماه حکم چهار ساله رئیس دانشگاه زابل نیز به پایان می رسید.

رئیس دانشگاه سمت تاریخ صدور تأیید ریاست توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی دکتر محمدحسین رامشت رئیس دانشگاه اصفهان 16 / 12 / 84 کتر محمدرضا میری رئیس دانشگاه بیرجند 26 / 2 / 85 دکتر عباس محمدیان رئیس دانشگاه تربیت معلم سبزوار 28 / 6 / 85 دکتر حسن تاجیک رئیس دانشگاه خلیج فارس 23 / 3 / 85 دکتر احمد قنبری رئیس دانشگاه زابل 11 / 7 / 85 دکتر علی مرادزاده رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود 28 / 6 / 85 دکتر حاتم زاده رئیس دانشگاه گیلان 23 / 3 / 85 دکتر اردوان ارژنگ رئیس دانشگاه یاسوج 23 / 3 / 85

به گزارش مهر، از میان روسای چهار دانشگاه صنعتی شریف، اراک، صنعتی سهند تبریز و سیستان و بلوچستان که از زمان دولتهای هفتم و هشتم بدون تغییر باقی مانده بودند، دو تن یعنی سعید سهراب پور و ملک سلیمانی مهرنجانی با تصمیم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ریاست دانشگاههای صنعتی شریف و اراک کنار رفتند اما محمدرضا چناقلو و احمد اکبری همچنان رئیس هستند.

محمدرضا چناقلو پس از دو بار تمدید حکم ریاستش کماکان رئیس دانشگاه صنعتی سهند است. حکم احمد اکبری برای ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان در مهر ماه 81 به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و هنوز پس از قریب 8 سال عهده دار ریاست این دانشگاه است.

همان طور که پیش بینی می شد روسای دانشگاههای صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد در راه تمدید حکم ریاست بودند. یکسال از اتمام فرصت چهار ساله روسای دانشگاههای صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد گذشته بود که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حکم ابقاء علیرضا رهایی و علیرضا عاشوری در ریاست این دو دانشگاه را امضا کرد.

به گزارش مهر، تصمیمات وزیر علوم کابینه دهم برای تغییر روسای دانشگاهها فقط در چارچوب تعیین تکلیف روسایی که حکم چهار ساله شان پایان یافته بوده یا در آستانه به سر رسیدن آن قرار داشتند نبود بلکه وی روسای دانشگاههایی که حتی عمر مدیریتی کمتری داشتند را نیز مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال روسای تعدادی از دانشگاهها از جمله مازندران، صنعتی خواجه نصیر، تربیت معلم آذربایجان، ایلام و علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین در تابستان تغییر کردند.

گفتنی است بیش از 20 مسئول دانشگاههای کشور حکم سرپرستی دارند و طبیعی است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه خود داشته باشد تا این تعداد با بررسی و تأیید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به حداقل برسد و حکم سرپرستی این مسئولان دانشگاهها به ریاست تبدیل شود.



بابک نگاهداری معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با مهر با اشاره به میزان مهلت وزیر علوم برای معرفی سرپرستان دانشگاهها به این شورا گفت: وزیر علوم برای پیشنهاد مسئولان دانشگاهها به شورا مهلتی سه ماهه دارد تا با تایید نفرات معرفی شده حکم ریاست برای آنها صادر شود. وقتی افراد به عنوان سرپرست یک دانشگاه منصوب می شوند جهت اخذ رأی اعتماد از سوی وزیر علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می شوند.