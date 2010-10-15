استقبال مردم لبنان از احمدی نژاد شبیخون به آرزوهای غرب بود

محمد حسن قدیری ابیانه در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی از سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به لبنان اظهار داشت: موفقیت فوق العاده سفر را می شود در ابراز نگرانیهای رژیم صهیونیستی، آمریکا وهمپیمانانش دید.

وی استقبال بی نظیر، گسترده و پرشور مردم لبنان از احمدی نژاد را نشاندهنده شبیخون لبنان به آمال وآرزوهای غرب و اسرائیل به شمار آورد و عنوان کرد: سفر رئیس جمهور به لبنان نشان داد که این کشوردر مرز اسرائیل غاصب عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران است و همچنین لبنانیها قدردان حمایتهای 30 ساله انقلاب اسلامی از استقلال و تمامیت ارضی لبنان وحق حاکمیت او هستند.

این تحلیلگر مسائل بین المللی اضافه کرد: امروزه دوست ودشمن به این مسئله اذعان دارند که جمهوری اسلامی ایران از نفوذ گسترده ای در خاورمیانه برخوردار است به نحوی که هیچ کشوری در جهان چنین نفوذی ندارد.

وی در ادامه با برشمردن دستاوردهای سفر رئیس جمهور به لبنان عنوان کرد: این سفر موجب تقویت روحیه لبنانیها در مقاومت، چه در مقابل اسرائیل و چه در مقابل زیاده خواهیهای آمریکا و همپیمانانش است.

قدیری ابیانه با بیان اینکه این سفر موجب گسترش بیش از پیش روابط ایران با کشورلبنان خواهد شد گفت: این سفر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را در منطقه به رخ استکبار کشانده به نحوی که دوست ودشمن به این قدرت بی نظیر اعتراف کردند.

وی افزود: از سویی دیگر این سفر نشان داد که ایران نه تنها یک قدرت اقتصادی و نظامی برتر در منطقه است بلکه یک قدرت معنوی و فرهنگی و مردمی بی نظیر در سطح منطقه و نیز در جهان است.