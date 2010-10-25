خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: روابط فردی اقتصاد همواره مورد توجه و تأکید عالمان اقتصاد بوده و حتی آنقدر از اهمیت برخوردار بوده است که چهره علمی اقتصاد با نظریه پردازی درباره روابط فردی شروع می شود. هرچند پس از مدتی اقتصاددانان نقش دولت را در اقتصاد تا حدودی شفاف کردند اما اکنون هرچه زمان می گذرد اقتصاد دانان به نقش روابط فردی و نظریات اقتصاد خرد بیشتر پی می برند و حتی برای مسائل اقتصاد کلان نیز مبانی خردی ارائه می کنند که در این میان بحث تعادل عمومی بازارها از اهمیت ویزه ای برخوردار است.

نظریات عرضه و تقاضا و بازار تعادلی هریک از کالاها و خدمات و عوامل تولید علاوه بر کارکرد مخصوص به خود از این نظر نیز حائز اهمیت هستند که زمینه ای را برای دستیابی به نظریه تعادل عمومی فراهم می کنند.

یکی از اهداف این پژوهش بررسی نظریه تعادل عمومی از نظر هسته سخت است. هسته سخت به کل یک علم همچون علم اقتصاد مربوط می شود، اما از آنجا که تعادل عمومی بر بسیاری از نظریات علم اقتصاد اشراف دارد می توان با سهولت بیشتر هسته سخت را از طریق این نظریه جستجو کرد.

از دیگر اهداف این کتاب به عنوان یک پژوهش بررسی نظریه های عمومی از نظر روش شناختی و گاهی معرفی شناسی و تحلیل تاریخی است.

این کتاب دربرگیرنده هشت بخش و هرکدام دارای فصول مختلفی هستند. تعادل عمومی از نظر طبیعت گرایان، تعادل عمومی از نظر آدام اسمیت، تعادل عمومی از نظر مارشال، تعادل عمومی از نظر والراس، پیوند تعادل عمومی والراس با توزیع تروث و درآمد، پیوند تعادل عمومی با رفاه اقتصادی - اجتماعی و تعادل عمومی از نظر هایک عناوین بخشهای مختلف این کتاب هستند.

از آنجا که تعادل عمومی مورد بررسی در هر بخش ممکن است سازوکاری متفاوت از دیدگاه های دیگر داشته باشد، در هر بخش فصلی به سازو کار آن دیدگاه و فصلی نیز به مبانی فلسفی آن پرداخته است و به تناسب نیاز فصول دیگری نیز در پاره ای از بخشهای ارائه شده است.

این کتاب می تواند برای علاقمندان به فلسفه علم و اقتصاد که مقطع کارشناسی رشته اقتصاد را گذرانده اند مورد استفاده قرار گیرد. علاقمندان می توانند با مطالعه این کتاب علاوه بر دریافت معلوماتی درباره فلسفه علم اقتصاد بر درک عمیق تر خود از مفاهیم اقتصادی خرد به ویژه " تعادل عمومی بازارها" بیفزایند.