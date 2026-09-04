اتفاقی که مهاجم ایران رقم زد؛ طارمی عامل افزایش تماشاگران الوصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در میان عوامل مؤثر بر افزایش حضور تماشاگران در دیدارهای تیم فوتبال الوصل جذب مهدی طارمی مهاجم ایرانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. روزنامه «البیان» امارات در گزارش خود با اشاره به استقبال هواداران از دیدارهای الوصل، حضور ستاره‌های جدید در ترکیب این تیم، به‌ویژه طارمی، را یکی از جاذبه‌های مهم برای تماشاگران دانست.

«معاذ محمد» مسئول ارتباطات و هماهنگ‌کننده هواداران تیم فوتبال الوصل، نیز افزایش حضور تماشاگران این تیم را حاصل مجموعه‌ای از اقدامات باشگاه دانست.

او گفت الوصل برای انتقال هواداران از خارج دبی اتوبوس‌های ویژه در نظر گرفته و با ارائه بلیت رایگان، تلاش کرده هواداران بیشتری از ملیت‌های مختلف را به ورزشگاه بکشاند.

به گفته معاذ محمد، جوایز نقدی و خودرو نیز نقش مهمی در افزایش استقبال داشته‌اند. برای هر مسابقه قرعه‌کشی جایزه نقدی ۱۰ هزار درهم برگزار می‌شود و هوادارانی که در سه مسابقه حضور داشته باشند، شانس برنده شدن خودرو را خواهند داشت.

او همچنین تأکید کرد که جذب ستاره‌های جدید، به ویژه مهدی طارمی مهاجم ایرانی و سرشناس الوصل، به جذابیت مسابقات این تیم و افزایش حضور هواداران کمک کرده است.

مسئول هواداران الوصل همچنین از همکاری سازمان لیگ برای باز شدن درهای ورزشگاه سه ساعت پیش از شروع مسابقه و افزایش نیروهای سازمانی تمجید کرد و گفت این اقدام باعث شده مشکلات مربوط به ازدحام و ورود هواداران تا حد زیادی برطرف شود.

او البته خواستار بازنگری در زمان برگزاری مسابقات شد و گفت برگزاری بازی‌ها در ساعت ۲۰:۳۰ در روزهای میانی هفته برای بخش زیادی از هواداران الوصل که دانش‌آموز یا دانشجو هستند، دشوار است.