به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه موسویان، محترم قره‌گوزلو، بهمن ذکاوتی و الهام رضایی، چهار نماینده استان قم در دومین مرحله از اردوی تیم ملی پیوند اعضای جمهوری اسلامی ایران هستند.

این اردو از ۱۶ تا ۲۰ شهریورماه به میزبانی قائمشهر در استان مازندران برگزار می‌شود و ملی‌پوشان در این مرحله تمرین‌های آماده‌سازی خود را برای حضور در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۷ بلژیک دنبال خواهند کرد.

دعوت چهار ورزشکار قمی به دومین مرحله اردوی تیم ملی، حضور نمایندگان استان قم در برنامه آماده‌سازی این تیم برای مسابقات جهانی را رقم زده است.