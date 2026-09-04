حمید رضا ترقی کارشناس و فعال سیاسی و عضو حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه اهمیت تصویب طرح نفوذ در کشور، اظهار کرد: از محتوای طرح نفوذ کاملاً مشخص است که ما آسیبهای بسیار زیادی از مسئله نفوذ در کشور خوردهایم؛ ترورهایی که صورت گرفت و شهادت ۷۲ تن در حزب جمهوری اسلامی، شهادت رئیسجمهور و نخستوزیرمان و پس از آن نیز نقشی که نفوذیها در پرونده هستهای و در واقع مذاکرات برجام داشتند، از جمله این موارد است. این مسائل منجر به همه این گرفتاریها و مشکلات در کشور ما شده و تحریمها نیز به دنبال آن بوده است.
وی افزود: خسارتهایی که به کشور وارد شده، نشاندهنده این است که مسئله نفوذ یکی از خطرات برای انقلاب اسلامی ماست. دشمن یکی از راههایی را که تاکنون دنبال کرده تا از آن طریق هم اهداف خود را در کشور ما پیاده کند و هم به وسیله عوامل نفوذی در محاسبات مسئولان ما تأثیر بگذارد و آنها را دچار اشتباه محاسباتی کند، نفوذ بوده است.
این کارشناس و فعال سیاسی عنوان کرد: مقام معظم رهبری شهیدمان، نیز در این زمینه بارها در سخنانشان هشدار داده و بر این موضوع تأکید کردهاند و بحثهای مفصلی در این زمینه داشتهاند. اکنون با ارائه این طرح به مجلس، با توجه به مسائلی که ما در جنگ ۱۲ روزه داشتیم و خسارتهایی که در رابطه با به شهادت رسیدن فرمانده هانمان به وجود آمد، به نظر میرسد اقدام بهجا و بهموقعی انجام شده است تا با بررسی ابعاد این طرح در مجلس، بتوانیم به یک قانون برسیم که از این به بعد چنین مشکلاتی در کشور وجود نداشته باشد.
طرح نفوذ کمک می کند عوامل نفوذی شناسایی و کنار زده شوند
عضو حزب مؤتلفه اسلامی با بیان آنکه طبیعتاً با این اقدام، دست عوامل نفوذی در دولت، دستگاههای اجرایی و سیستم حکومتی بسته خواهد شد، تاکید کرد: بر اساس این طرح، عوامل نفوذی بر این اساس شناسایی و کنار زده میشوند. این اقدام نقش بازدارندگی در رابطه با توطئه نفوذ دشمن در کشورمان خواهد داشت تا با توجه به این قانون، نتوانند به سادگی با نفوذ در سیستم اجرایی کشور، مسیر اقتصاد، مسیر و آهنگ مسائل سیاست داخلی را منحرف کنند. این قانون در واقع مانع چنین حوادثی در تاریخ خواهد شد و به تعبیر دیگر اجازه نمیدهد که ما از یک سوراخ چند بار گزیده شویم؛ اتفاقی که تاکنون رخ داده است.
این فعال سیاسی گفت: مخالفان این طرح نیز به نظر میرسد ممکن است نسبت به بعضی از کلمات یا جملات در متن، نظر اصلاحی داشته باشند. کسانی که نظر اصلاحی دارند، به نظر میرسد خیرخواهانه عمل میکنند، اما آنهایی که با اصل طرح مخالف هستند، به نظر میرسد از این نفوذ و نفوذیها برای تغییر مسیر انقلاب اسلامی و منحرف کردن نظام از ریل اصلی امامین انقلاب متضرر میشوند و در واقع ناامید شدهاند.
وی اظهار کرد: به نظر میرسد نباید به این نوع حرفها و جوابسازیها توجه کرد. اگر اشکال فنی یا اجرایی در بعضی از متنها یا مواد آن وجود داشته باشد، پیشنهادات در مجلس کارشناسی و بررسی میشود، اما فضاسازی و جوسازی برای اینکه این طرح را پس بگیرند یا رسیدگی به آن را متوقف کنند، به نظر من نشانه نگرانی و دغدغه عدهای از اهدافی است که پشت پرده نفوذ در کشور وجود دارد.
نظر شما