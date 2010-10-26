خبرنگاران از توربین رآکتور نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، در این بازدید اعلام شد : مجموعه توربین بخار k-1000-60/3000-3 با قدرت نامی 1000 مگاوات و سرعت 3 هزار دور در دقیقه جهت به حرکت در آوردن ژنراتور و جریان متناوب به کار می رود.

ژنراتور به همراه مجموعه توربین بر روی یک سازه بتونی سوار شده که این سازه به صورت مجزا از سازه اصلی ساختمان توربین بر روی فنرهای مخصوصی جهت خنثی کردن ارتعاشات ناشی از دورهای بحرانی قرار گرفته است.

وظیفه و سیکل آب و بخار نیروگاه اتمی بوشهر به این نحو است که بخار تولید شده در مولدهای بخار به ساختمان توربین هدایت و با حداکثر رطوبت 2/0 درصد و فشار مشخص وارد توربین فشار قوی شده و پس از انجام کار به علت کاهش فشار و حرارت اولیه مرطوب می شود. در نهایت بخار تولید شده توربین رآکتور را به حرکت در آورده و در ادامه توربین محور مولد برق را می چرخاند و انرژی الکتریکی تولید می شود و به این ترتیب انرژی هسته ای به برق تبدیل شده و وارد شبکه های شهری می گردد.

خبرنگاران اعزامی همچنین از سایت نیروگاه اتمی بوشهر نیز دیدن کردند.

صبح امروز عملیات سوخت گذاری نیروگاه اتمی بوشهر با انتقال سوخت به داخل قلب راکتور با حضور دکتر علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی آغاز شد.