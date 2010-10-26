به گزارش خبرنگار مهر در قزوین مرادی ظهر سه شنبه در جمع مستندسازان و برنامه‌سازان شبکه استانی سیمای مرکز قزوین اظهار داشت: خوشبختانه مرکز قزوین در امر مستند سازی تلویزیونی پیشرو است و این مرکز در حوزه اولویتهای مردمی سازمان با ساخت مستند "مردان هور" که حضور نیروهای مردمی در هشت سال دفاع‌مقدس را به تصویر می ‌کشد جایگاه خوبی پیدا کرده است.

وی افزود: در حوزه تاریخ انقلاب هم مجموعه مستند "آن سالها" با موضوع حضورمردمی و نقش مردم استان قزوین در شکل‌ گیری انقلاب اسلامی از سال 42 تا 57 و در حوزه نشان دادن قابلیت‌ها و پتانسیل‌های همه جانبه استان قزوین پروژه بزرگ "ارساسیا" را تولید می‌کند که این کار نشانگر جهش بی‌ نظیر این مرکز در حوزه تولید مستند‌های تلویزیونی است.

مسئول مستندسازی سیمای استانها همچنین از راه ‌اندازی بانک اطلاعات مستندسازان سراسر کشور خبر داد و گفت: بانک اطلاعات مستند سازان حاوی سوابق کاری و توانمندی‌های آنان است که با هدف رتبه ‌بندی و آگاهی از توانمندی‌های مستندسازان کشور در سیمای استانهای رسانه ملی راه‌اندازی می‌شود تا از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مستند سازان بیش از پیش استفاده شود.

مسئول مستندسازی مراکز استانهای سازمان صدا وسیما در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر بهره ‌گیری از تحقیقات و پژوهش‌های علمی در تولید مستندات تلویزیونی گفت: مستندسازان با بهره ‌گیری از نتایج تحقیقات علمی و پژوهشی می‌توانند برنامه‌های فاخر و با غنای بیشتری تولید کنند که این برنامه‌ها به مراتب اثرگذاری و جذابیت بیشتری خواهد داشت.

مرادی همچنین استفاده از نظرات کارشناسان بومی را در تولید برنامه‌های تلویزیونی موجب ارتقاء کیفی این تولیدات دانست .

مسئول مستند مراکز استانهای رسانه ملی درادامه بر لزوم استفاده از ظرفیت شرکت‌های توانمند فیلم ‌سازی، جذب مستند سازان خارج از سازمان و تولید برنامه‌ها و مستندات استاندارد تأکید کرد.