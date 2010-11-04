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۱۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۳

شرکت برق گلستان 80 میلیارد ریال مطالبات معوق دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فروش و خدمات مشترکان برق شرکت توزیع برق گلستان گفت: شرکت برق استان 80 میلیارد ریال بدهی معوقه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایوب پسرکلی صبح پنجشنبه در نشست هفدمندی یارانه ها در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: برای دریافت این مطالبات نیازمند همراهی و مشارکت بیشتر مردم و مشترکان هستیم.

وی اظهار داشت: در سال 89 تا کنون قیمت برق تغییری نکرده و دلیل افزایش ناگهانی قبضهای برق در تابستان، گرما و مصرف زیاد در تابستان و برخورداری از تعرفه های بالاتر در قبوض برق بود.
 
وی افزود: گرمای امسال مدت و شدت بیشتری داشت و سه استان شمالی به شدت گرم شدند و به طول دوره گرمسیری در این مناطق اضافه شد.
 
معاون شرکت توزیع برق گلستان، طول دوره گرمسیری را از 15 خرداد تا 15 شهریور اعلام کرد.
 
وی به طرح هدفمندی یارانه ها اشاره و اضافه کرد: بعد از طرح هدفمند کردن یارانه ها قیمت برق به 40 تا 43 تومان در هر کیلووات خواهد رسید، در حالیکه در حال حاضر این قیمت 15.6 تومان است.
 
وی ادامه داد: دستور رئیس جمهور ساده سازی تعرفه های برق بود و در حال حاضر 6 پله در نظر گرفته شده است و در گذشته در تابستان 20 درصد به قیمت برق افزوده می شد اما اکنون این میزان برداشته شده است.
 
گلستان بیش از 480 هزار مشترک برق دارد.
کد مطلب 1184803

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