به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی ظهر پنجشنبه در نشست علمی تخصصی بررسی فقهی و حقوقی توهین به ادیان و مقدسات دینی دیگران که در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، اظهار داشت: جامعه اسلامی را باید از عمق فاجعه اهانت به مقدسات دینی و ادیان الهی آگاه کرد اما نباید در این زمینه مقابله به مثل کرد و به مقدسات دیگران اهانت کرد و دشنام داد.
وی بحث اهانت و توهین را موضوع بسیار مهم و گستردهای در فقه ما دانست و افزود: در فقه ما اهانت به یک مومن، فقیه، فقیر، اماکن مقدس، کعبه معظمه، مکه، مشاهد مشرفه، ضرایح، تربت حسینیه و آنچه که برای ما قداست دارد جایز نیست.
جایز نبودن توهین به مقدسات مورد اجماع همه فقهاست
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) اظهار داشت: در فقه ما دو موضوع مطرح میشود که آیا اهانت به مقدسات حرام است یا نه؟ و دیگر اینکه آیا تعظیم شعائر الهی واجب است؟ در مسئله اول بحث بالاتر از اتفاق است و وقتی متون فقهی را ملاحظه میکنیم در این متون نسبت به اینکه اهانت به مقدسات حرام است، همه فقها به اجماع تمسک شدهاند.
فاضل لنکرانی، خدا را بالاترین مقدسات ذکر کرد و یادآور شد: ملائکه الهی، انبیای الهی خصوصا پیامبر اسلام(ص)، قرآن کریم و کتب آسمانی اصلی و تحریف نشده تا مساجد و مشاهد مشرفه و معابد از مصادیق مقدسات هستند.
وی تاکید کرد: نگه داشتن حرمت خدا و دین و انبیا به عنوان یک امر ضروری دین مطرح است اما با قطع نظر از اجماع علما و ضرورت دین، آیاتی در قرآن کریم نازل شده که توجه به آنها برای برخی از موضوعات جدیدی که در زمان ما حادث شده لازم است.
وی ضمن بیان آیه های 30 سوره حج و 108 سوره انعام، گفت: در این آیهها و بسیاری از آیات دیگر قرآن کریم از اهانت به مقدسات نهی شده است.
فاضل لنکرانی گفت: روایتی از امام رضا (ع) نقل شده که ایشان فرمودند یکی از راه های مخالفت با اهل بیت این است که خود مخالفین روایاتی را در بدی آنها ذکر میکنند تا بخواهند به این نتیجه برسند که اگر عامه مردم این روایات را شنیدند، آنها هم ما را مورد اهانت قرار دهند.
لازمه توحید، بغض و تبری از خدایی غیرخداست
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار به مسئله تبری اشاره کرد و اظهار داشت: باید از آنچه که غیرخداست و به عنوان خدا مطرح میشود تبری کرد و لازمه کلمه "لا اله الا الله" و توحید، بغض و تبری از خدایی غیرخداست.
وی اضافه کرد: اهانت هر چیزی که عنوان مقدس برای دیگران دارد به عنوان حکم ارشادی جایز نیست اما باید به این نکته توجه داشت که بین اهانت و برائت، لعن و نهی از منکر تفاوت وجود دارد و ما باید در مقابل آنچه که دیگران به اعتقادات ما انجام می دهند و منکر است موضع گیری داشته باشیم و برخورد کنیم.
فاضل لنکرانی تاکید کرد: ما نمیتوانیم در برابر ظالمی که ظلمی انجام داد ولو به اعتقادش صحیح است، سکوت کنیم. آنچه در دین بر روی آن تاکید شده این است که انسان از دشنام دادن و اهانت کردن بپرهیزد اما منکربودن و باطل بودن عقاید دیگران مقوله دیگری است.
انجیل و تورات اصلی مقدس هستند
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار داشت: یک انسان عالم فقیه هیچ وقت بین قرآن و تورات تحریف شده، هر دو را مقدس نمیداند چراکه ما معتقدیم انجیل و تورات اصلی مقدس هستند.
فاضل لنکرانی گفت: اینکه در فقه بگوئیم اهانت به مقدسات حرام است به این معنا نیست که آنچه که دیگران مقدس میدانند و ما آن را باطل میدانیم، برای ما مقدس است.
تورات امروز از شعائرالله نیست
وی تصریح کرد: تورات امروز قابل اسناد به خدا و از شعائرالله نیست و نمیشود آن را تعظیم کرد اما ما اهانت به آن را درست نمیدانیم.
فاضل لنکرانی اهانت به قرآن کریم در کشورهای غربی را توطئه صهیونیزم بینالملل دانست و تصریح کرد: این حرکت شیطانی به دنبال آن انجام شده که مسلمانان عکس العمل نشان دهند و مقابله به مثل کنند.
وی ادامه داد: ما معتقدیم که مسئله اهانت به مقدسات به عنوان مسئله ثانوی جایز نیست و اگر مسلمانی بخواهد این کتب آسمانی ولو اینکه تحریف شده باشد را مورد اهانت قرار دهد جایز نیست.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت: پاسخ مسلمانان به اهانت کنندگان مقدسات دین و ادیان الهی باید منطقی، استدلالی و عالمانه باشد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی ظهر پنجشنبه در نشست علمی تخصصی بررسی فقهی و حقوقی توهین به ادیان و مقدسات دینی دیگران که در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، اظهار داشت: جامعه اسلامی را باید از عمق فاجعه اهانت به مقدسات دینی و ادیان الهی آگاه کرد اما نباید در این زمینه مقابله به مثل کرد و به مقدسات دیگران اهانت کرد و دشنام داد.
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