به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت⁯الله محمدجواد فاضل لنکرانی ظهر پنجشنبه در نشست علمی تخصصی بررسی فقهی و حقوقی توهین به ادیان و مقدسات دینی دیگران که در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، اظهار داشت: جامعه اسلامی را باید از عمق فاجعه اهانت به مقدسات دینی و ادیان الهی آگاه کرد اما نباید در این زمینه مقابله به مثل کرد و به مقدسات دیگران اهانت کرد و دشنام داد.



وی بحث اهانت و توهین را موضوع بسیار مهم و گسترده⁯ای در فقه ما دانست و افزود: در فقه ما اهانت به یک مومن، فقیه، فقیر، اماکن مقدس، کعبه معظمه، مکه، مشاهد مشرفه، ضرایح، تربت حسینیه و آنچه که برای ما قداست دارد جایز نیست.



جایز نبودن توهین به مقدسات مورد اجماع همه فقهاست



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) اظهار داشت: در فقه ما دو موضوع مطرح می⁯شود که آیا اهانت به مقدسات حرام است یا نه؟ و دیگر اینکه آیا تعظیم شعائر الهی واجب است؟ در مسئله اول بحث بالاتر از اتفاق است و وقتی متون فقهی را ملاحظه می⁯کنیم در این متون نسبت به اینکه اهانت به مقدسات حرام است، همه فقها به اجماع تمسک شده⁯اند.



فاضل لنکرانی، خدا را بالاترین مقدسات ذکر کرد و یادآور شد: ملائکه الهی، انبیای الهی خصوصا پیامبر اسلام(ص)، قرآن کریم و کتب آسمانی اصلی و تحریف نشده تا مساجد و مشاهد مشرفه و معابد از مصادیق مقدسات هستند.



وی تاکید کرد: نگه داشتن حرمت خدا و دین و انبیا به عنوان یک امر ضروری دین مطرح است اما با قطع نظر از اجماع علما و ضرورت دین، آیاتی در قرآن کریم نازل شده که توجه به آنها برای برخی از موضوعات جدیدی که در زمان ما حادث شده لازم است.



وی ضمن بیان آیه ⁯های 30 سوره حج و 108 سوره انعام، گفت: در این آیه⁯ها و بسیاری از آیات دیگر قرآن کریم از اهانت به مقدسات نهی شده است.



فاضل لنکرانی گفت: روایتی از امام رضا (ع) نقل شده که ایشان فرمودند یکی از راه ⁯های مخالفت با اهل بیت این است که خود مخالفین روایاتی را در بدی آنها ذکر می⁯کنند تا بخواهند به این نتیجه برسند که اگر عامه مردم این روایات را شنیدند، آنها هم ما را مورد اهانت قرار دهند.



لازمه توحید، بغض و تبری از خدایی غیرخداست



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار به مسئله تبری اشاره کرد و اظهار داشت: باید از آنچه که غیرخداست و به عنوان خدا مطرح می⁯شود تبری کرد و لازمه کلمه "لا اله الا الله" و توحید، بغض و تبری از خدایی غیرخداست.



وی اضافه کرد: اهانت هر چیزی که عنوان مقدس برای دیگران دارد به عنوان حکم ارشادی جایز نیست اما باید به این نکته توجه داشت که بین اهانت و برائت، لعن و نهی از منکر تفاوت وجود دارد و ما باید در مقابل آنچه که دیگران به اعتقادات ما انجام می دهند و منکر است موضع گیری داشته باشیم و برخورد کنیم.



فاضل لنکرانی تاکید کرد: ما نمی⁯توانیم در برابر ظالمی که ظلمی انجام داد ولو به اعتقادش صحیح است، سکوت کنیم. آنچه در دین بر روی آن تاکید شده این است که انسان از دشنام دادن و اهانت کردن بپرهیزد اما منکربودن و باطل بودن عقاید دیگران مقوله دیگری است.



انجیل و تورات اصلی مقدس هستند



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار داشت: یک انسان عالم فقیه هیچ وقت بین قرآن و تورات تحریف شده، هر دو را مقدس نمی⁯داند چراکه ما معتقدیم انجیل و تورات اصلی مقدس هستند.



فاضل لنکرانی گفت: اینکه در فقه بگوئیم اهانت به مقدسات حرام است به این معنا نیست که آنچه که دیگران مقدس می⁯دانند و ما آن را باطل می⁯دانیم، برای ما مقدس است.



تورات امروز از شعائرالله نیست



وی تصریح کرد: تورات امروز قابل اسناد به خدا و از شعائرالله نیست و نمی⁯شود آن را تعظیم کرد اما ما اهانت به آن را درست نمی⁯دانیم.



فاضل لنکرانی اهانت به قرآن کریم در کشورهای غربی را توطئه صهیونیزم بین⁯الملل دانست و تصریح کرد: این حرکت شیطانی به دنبال آن انجام شده که مسلمانان عکس العمل نشان دهند و مقابله به مثل کنند.



وی ادامه داد: ما معتقدیم که مسئله اهانت به مقدسات به عنوان مسئله ثانوی جایز نیست و اگر مسلمانی بخواهد این کتب آسمانی ولو اینکه تحریف شده باشد را مورد اهانت قرار دهد جایز نیست.