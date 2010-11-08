انتقال دو میلیون سند به دفتر منطقه ‌ای اسناد ملی همدان

سید قاسم بلوری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه نخستین مدیریت منطقه‌ای اسناد ملی در سال 71 به منظور تمرکز زدایی و ایجاد تسهیلات به محققان در استان همدان تأسیس شد، افزود: از زمان تأسیس این دفتر تاکنون 765 میلیون 922 هزار سند از پنج استان غرب کشور ارزشیابی و بررسی شده که از این تعداد دو میلیون و 367 هزار سند به این مدیریت منتقل و بایگانی شده است.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور با اشاره به اینکه با بایگانی این اسناد 16 هزار و 850 متر مربع فضای ادارات و دستگاه‌های دولتی استان‌های غرب کشور آزاد شده است، اضافه کرد: تاکنون 58 هزار برگ سند از کتاب‌های تاریخی استان‌های غرب کشور به استان همدان انتقال داده شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در پی سیاست‌های کلان سازمان اسناد ملی ایران مدیریت منطقه‌ای در استان‌های همدان، تبریز، اصفهان، کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد، بوشهر، فارس و خراسان رضوی تاسیس شده است.

بلوری از مردم فرهنگ دوست استان همدان خواست که اسناد یا عکس های با ارزش قدیمی که گوشه ای از تاریخ و تمدن استان همدان را آشکار می کند، در اختیار سازمان قرار دهند و با اهدای آن اسناد و کتابخانه ملی ایران را در حفظ آثار ملی یاری کنند.