به گزارش خبرنگار مهر، حضور مهدی طارمی دست روی ویتوریا سرمربی پرتغالی تیم فوتبال الوصل، را برای انتخابهای تاکتیکی بازتر میکند. مهاجم ایرانی میتواند در نقشهای مختلفی در خط حمله این تیم به میدان برود.
رسانه عربی «۳۶۵scores» نوشت: یکی از مهمترین ویژگیهای طارمی، توانایی او در حفظ توپ و درگیر کردن مدافعان است. او میتواند تحت فشار توپ را حفظ کند و با این کار فرصت پیشروی و اضافه شدن هافبکها و بازیکنان کناری الوصل به حملات را فراهم کند. توانایی او در استفاده از ارسالها و ضربات سر نیز یکی دیگر از نقاط قوتش محسوب میشود.
طارمی همچنین تنها به گلزنی محدود نمیشود و با حرکت خارج از محوطه جریمه و حضور در فضاهای مختلف، میتواند برای همتیمیهای خود موقعیت ایجاد کند. این حرکات میتواند فضای بیشتری برای بازیکنان کناری الوصل مانند علی صالح و نیکولاس خیمنز ایجاد کند.
از سوی دیگر، حضور طارمی به ویتوریا اجازه میدهد از سیستمهای مختلفی استفاده کند. الوصل میتواند با آرایش ۳ - ۳ - ۴ و طارمی بهعنوان مهاجم نوک بازی کند یا در مسابقاتی که نیاز به حضور مهاجمان بیشتر در محوطه جریمه وجود دارد، از سیستم ۲- ۴ - ۴ استفاده کند.
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