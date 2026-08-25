به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام نورعلی دیلم در مراسم گرامیداشت هفته وحدت با تبریک هفته دولت، هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: مردم ایران اسلامی از اقوام و مذاهب مختلف، در عرصههای مختلف بهویژه صبر، استقامت، ایثار و دفاع از حق، ترجمان واقعی آموزههای قرآن کریم بودهاند.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان برنامههای هفته وحدت و حاضران در این اجتماعات افزود: حضور مردم در چنین برنامههایی نشاندهنده مسئولیتپذیری آنان در مسیر حفظ وحدت و انسجام اسلامی است و این حضور، میراثی است که باید به نسلهای آینده منتقل شود.
مدیر مرکز اسلامی گلستان با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم(ص) بهعنوان الگوی کامل بشریت، گفت: خداوند متعال در قرآن کریم پیامبر اسلام(ص) را بهعنوان اسوه و الگوی انسانها معرفی کرده و یکی از مهمترین شاخصههای سیره ایشان، رحمت و اخلاق نیکو بود.
دیلم ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) برای همه انسانها مظهر رحمت بود و حتی در برابر دشمنان نیز از مسیر اخلاق و گذشت خارج نشد؛ نمونه روشن آن را میتوان در فتح مکه مشاهده کرد که پیامبر(ص) با وجود همه آزارها و ظلمهایی که دیده بود، مسیر انتقام را در پیش نگرفت و با بخشش، زمینه جذب مردم به اسلام را فراهم کرد.
وی با تأکید بر ضرورت بازگشت به سیره پیامبر(ص) در زندگی فردی و اجتماعی، اظهار کرد: اگر در رفتارهای شخصی، خانوادگی و اجتماعی با آسیب و مشکل مواجه هستیم، باید بررسی کنیم تا چه اندازه از آموزههای پیامبر رحمت و الگوهای دینی فاصله گرفتهایم.
مدیر مرکز اسلامی گلستان با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) در مسیر تشکیل امت واحده اسلامی
تلاش کرد، چهار شاخص اصلی این امت را برشمرد و گفت: نخستین ویژگی امت واحده، ایمان و توحید، دوم عدالت، سوم وحدت و برادری و چهارمین ویژگی نیز مسئولیت اجتماعی است.
دیلم با اشاره به دستور قرآن کریم مبنی بر چنگ زدن همگان به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه، خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی زمانی میتواند در برابر تهدیدها و توطئهها ایستادگی کند که وحدت و برادری میان مسلمانان تقویت شود.
وی با تأکید بر مسئولیت مسلمانان در قبال مظلومان جهان اظهار کرد: حمایت از مظلومان تنها به مسلمانان محدود نمیشود و جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی دینی خود همواره در کنار مظلومان عالم ایستاده است.
مدیر مرکز اسلامی گلستان ادامه داد: حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه و ایستادگی در برابر ظلم، بخشی از مسئولیت اجتماعی امت اسلامی است و حضور مردم در میدان، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و کمک به مظلومان را میتوان در چارچوب همین مسئولیت تعریف کرد.
دیلم با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر وحدت اسلامی گفت: وحدت به معنای آن نیست که شیعه و سنی از اعتقادات و مبانی مذهبی خود عقبنشینی کنند؛ بلکه همه مسلمانان میتوانند با حفظ هویت مذهبی خود، بر مشترکات فراوان اسلامی تمرکز کرده و در کنار یکدیگر برای تقویت امت اسلامی تلاش کنند.
وی افزود: دشمن از شیعه و سنیِ مؤمن و پایبند به مذهب خود هراس دارد و تلاش میکند با ایجاد اختلاف میان مسلمانان، وحدت جامعه اسلامی را تضعیف کند.
مدیر مرکز اسلامی گلستان با اشاره به فلسفه نامگذاری فاصله میان ۱۲ تا ۱۷ ربیعالاول بهعنوان هفته وحدت، اظهار کرد: این ابتکار فرصتی است تا موضوعی که میتوانست زمینه اختلاف میان مسلمانان باشد، به بستری برای همدلی و انسجام تبدیل شود.
دیلم تأکید کرد: امت اسلامی مجموعهای از دولتها نیست، بلکه جامعه بزرگی از مسلمانان است که با حفظ تنوع قومی، فرهنگی و مذهبی، حول محور اسلام و مشترکات دینی گرد هم آمدهاند.
وی با اشاره به جایگاه وحدت در اندیشه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: در جامعهای مانند گلستان که اقوام و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر زندگی میکنند، حفظ وحدت و انسجام یک سرمایه بزرگ اجتماعی است و باید از آن صیانت کرد.
مدیر مرکز اسلامی گلستان گفت: برگزاری نشستها و برنامههایی که در آن شیعه و سنی در کنار یکدیگر حضور دارند، اقدامی ارزشمند در مسیر تقویت وحدت اسلامی است و نباید اجازه دهیم دشمنان با هزینههای سنگین و ایجاد اختلاف، این سرمایه بزرگ را از مسلمانان بگیرند.
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