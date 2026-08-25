هفته وحدت فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی در محلات البرز است

خبرنگار مهر در آغاز هفته وحدت با حجت الاسلام کاظم شکری مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد البرز گفتگو کرده است تا از جزئیات برنامه هفته وحدت در مساجد باخبر شویم. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.

* با توجه به فرارسیدن هفته وحدت، ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان البرز چه برنامه‌های محوری را برای تقویت همدلی و انسجام اسلامی پیش‌بینی کرده است؟



هفته وحدت فرصت خوبی است تا بیشتر از همیشه روی نقلط مشترک مسلمانان و موضوع همدلی و انسجام اجتماعی تمرکز کنیم. در ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان البرز تلاش می‌کنیم برنامه‌ها محله‌محور و مردمی باشد و کانون‌ها با برگزاری نشست‌های فرهنگی، برنامه‌های قرآنی، جشن‌های میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، مسابقات فرهنگی و برنامه‌های مناسب خانواده‌ها، فضای مسجد را به محلّی برای گفت‌وگو و همدلی تبدیل کنند.



*کانون‌های فرهنگی هنری مساجد چگونه می‌توانند نسل نوجوان و جوان را در برنامه‌های هفته وحدت مشارکت دهند و پیام وحدت را به زبان امروز منتقل کنند؟



اگر قرار است نوجوان و جوان ایرانی در این برنامه‌ها حضور داشته باشد، باید خودش را در برنامه سهیم بداند، نه اینکه فقط مخاطب باشد. به همین دلیل استفاده از ظرفیت گروه‌های متعدد و اثرگذار سرود، رسانه، تولید محتوای فضای مجازی، مسابقات و فعالیت‌های هنری و همچنین گفت‌وگوهای صمیمی درباره موضوعاتی که برای جوانان اهمیت دارد، می‌تواند مؤثر باشد. پیام وحدت هم باید با زبان ساده و امروزی منتقل شود؛ زبانی که با زندگی و دغدغه‌های نسل جوان ارتباط داشته باشد.



* آیا برنامه‌ای مشترک با حضور علما، ائمه جماعات، نخبگان فرهنگی و اقشار مختلف مردم برای تبیین مشترکات مسلمانان در نظر گرفته شده است؟



بله، یکی از ظرفیت‌های مهم مساجد همین امکان جمع شدن اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر است. در برنامه‌های هفته وحدت می‌توان از حضور ائمه جماعات، روحانیون، فعالان فرهنگی، نخبگان و معتمدان محلات استفاده کرد تا درباره مشترکات مسلمانان، سیره پیامبر اکرم(ص) و ضرورت حفظ وحدت و همدلی گفت‌وگو شود. مهم این است که این برنامه‌ها صرفاً سخنرانی نباشد و زمینه گفت‌وگو و مشارکت مردم نیز فراهم شود.



*چه سهمی برای مساجد مناطق مختلف کرج و شهرستان‌های استان در اجرای رویدادهای هفته وحدت دیده شده و نحوه حمایت ستاد از این برنامه‌ها چگونه است؟



نگاه ما این است که برنامه‌های هفته وحدت محدود به یک منطقه یا چند مسجد خاص نباشد. چرا که کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در مناطق مختلف کرج و شهرستان‌های استان ظرفیت خوبی دارند و هر کدام می‌توانند متناسب با شرایط و ظرفیت محله خود برنامه اجرا کنند. ستاد نیز در حد امکانات و ظرفیت موجود، در زمینه هماهنگی، ایده‌پردازی، اطلاع‌رسانی و پشتیبانی از برنامه‌های کانون‌ها همراه خواهد بود تا مشارکت مردمی در این ایام بیشتر شود.



خروجی و دستاورد مورد انتظار شما از اجرای برنامه‌های هفته وحدت چیست و این فعالیت‌ها چگونه می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی محلات کمک کند؟



هدف اصلی ما این است که وحدت از یک شعار فراتر برود و در روابط اجتماعی مردم خودش را نشان دهد. مسجد اگر بتواند محل ارتباط خانواده‌ها، جوانان، معتمدان، فعالان فرهنگی و گروه‌های مختلف مردم باشد، به افزایش اعتماد و همکاری در محله کمک می‌کند. همین ارتباط و مشارکت می‌تواند در بلند مدت در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد؛ به این دلیل که بسیاری از مسائل اجتماعی زمانی بهتر مدیریت می‌شوند که مردم احساس کنند در کنار یکدیگر هستند و برای حل مشکلات محله خود نقش دارند. هفته وحدت می‌تواند شروع یا تقویت همین ارتباطات باشد.