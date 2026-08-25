روز «داروسازی» چگونه وارد تقویم رسمی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت داروسازی ایران را باید یکی از صنایع پیشرو و تا حدود زیادی، خودکفا در کشور دانست که توانسته جایگاه ویژه‌ای در ثبت و تولید داروهای حیاتی برای خود کسب کند.

اما، چرا پنجم شهریور به نام روز داروسازی در تقویم رسمی کشور درج شده است.

تلاش برای درج روز داروسازی

جامعه داروسازان ایران از سال ۱۳۵۴ پیگیری برای تعیین روزی به نام «روز داروسازی» را آغاز کرد.

پیشنهاد انتخاب زادروز حکیم محمد زکریای رازی به‌ عنوان روز داروسازی، نخستین بار در ایران توسط یکی از دانشیاران دانشکده داروسازی تهران مطرح شد.

در سال ۱۳۵۵، برای نخستین بار روز ۵ شهریور از سوی جامعه داروسازان ایران به عنوان «روز داروسازی» نامگذاری شد.

در ۵ شهریور ۱۳۵۶ نیز مراسمی به همین مناسبت در باشگاه دانشگاه تهران برگزار شد و از تمبر یادبودی که برای این مناسبت طراحی شده بود، رونمایی شد.

تلاش‌ها ادامه یافت

با این حال، این مناسبت در آن زمان هنوز در تقویم رسمی کشور ثبت نشده و رسمیت قانونی نداشت.

پس از انقلاب اسلامی، هیأت‌مدیره جامعه داروسازان ایران که بعدها به انجمن داروسازان ایران تغییر نام یافت، پیگیری برای رسمی شدن این روز را ادامه داد.

این موضوع طی سال‌های متوالی از طریق مکاتبه با شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال شد، اما با مخالفت‌هایی مواجه گردید.

سرانجام در سال ۱۳۷۸، شورای عالی انقلاب فرهنگی با پیشنهاد تعیین روزی به نام داروسازی و درج آن در تقویم رسمی کشور موافقت کرد.

در جلسه ۴۵۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۷۸، زادروز حکیم زکریای رازی به عنوان «روز داروسازی» تعیین شد. این تصمیم طی نامه شماره ۲۶۱۲/دش در تاریخ ۵ آبان ۱۳۷۸ برای درج در تقویم رسمی کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.

در نهایت، این مناسبت برای نخستین بار در تقویم رسمی سال ۱۳۷۹ جمهوری اسلامی ایران درج شد و از آن زمان، ۵ شهریور به عنوان روز داروسازی در تقویم کشور به ثبت رسیده است.

اهمیت نامگذاری روز داروسازی

نامگذاری ۵ شهریور به عنوان روز داروسازی، علاوه بر گرامیداشت یاد و میراث علمی حکیم زکریای رازی، حاصل سال‌ها پیگیری و مطالبه جامعه داروسازی ایران برای به رسمیت شناخته شدن جایگاه علمی، حرفه‌ای و اجتماعی داروسازان در کشور است.