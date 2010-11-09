  1. هنر
  2. سایر
۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۳۸

اختصاصی مهر /

نامشخص بودن نمایندگان 4 دستگاه در هیئت نظارت بر مطبوعات

نامشخص بودن نمایندگان 4 دستگاه در هیئت نظارت بر مطبوعات

در شرایطی که کمتر از دو ماه به آغاز فعالیت هیئت جدید نظارت بر مطبوعات در دوره سیزدهم باقی مانده، نمایندگان 4 دستگاه در این هیئت هنوز معرفی نشده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات 7 نفرند که تا به حال تکلیف عضویت 3 نفر از آنها در دوره جدید مشخص شده است؛ علی مطهری به عنوان نماینده مجلس، ناصر سراج به عنوان نماینده قوه قضائیه و حسین انتظامی به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات معرفی شده‌اند.

همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از دولت باید یک نفر را از این وزارتخانه به هیئت نظارت بر مطبوعات معرفی کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده و هنوز مشخص نیست محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد بار دیگر به عنوان نماینده این وزارتخانه و دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات معرفی خواهد شد یا خیر.

 وزیر علوم نیز باید یکی از استادان دانشگاه را به نمایندگی از این وزارتخانه به هیئت نظارت معرفی کند که این اتفاق تاکنون رخ نداده است. در مورد نمایندگان حوزه علمیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز وضعیت به همین منوال است.

بر اساس قانون، فعالیت‌های هیئت نظارت بر مطبوعات در دوره دوازدهم تا 10 دیماه امسال اعتبار دارد و ترکیب جدید هیئت نظارت باید تا این روز مشخص شود تا بتواند فعالیتش را از روز یازدهم دیماه آغاز کند.

کد مطلب 1188102

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها