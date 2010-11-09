نامشخص بودن نمایندگان 4 دستگاه در هیئت نظارت بر مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات 7 نفرند که تا به حال تکلیف عضویت 3 نفر از آنها در دوره جدید مشخص شده است؛ علی مطهری به عنوان نماینده مجلس، ناصر سراج به عنوان نماینده قوه قضائیه و حسین انتظامی به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات معرفی شده‌اند.

همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از دولت باید یک نفر را از این وزارتخانه به هیئت نظارت بر مطبوعات معرفی کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده و هنوز مشخص نیست محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد بار دیگر به عنوان نماینده این وزارتخانه و دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات معرفی خواهد شد یا خیر.

وزیر علوم نیز باید یکی از استادان دانشگاه را به نمایندگی از این وزارتخانه به هیئت نظارت معرفی کند که این اتفاق تاکنون رخ نداده است. در مورد نمایندگان حوزه علمیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز وضعیت به همین منوال است.

بر اساس قانون، فعالیت‌های هیئت نظارت بر مطبوعات در دوره دوازدهم تا 10 دیماه امسال اعتبار دارد و ترکیب جدید هیئت نظارت باید تا این روز مشخص شود تا بتواند فعالیتش را از روز یازدهم دیماه آغاز کند.