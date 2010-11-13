20 شمع روی کیک تولد www / پهنای جهانی وب 20 ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پهنای جهانی وب از روزی که یک مفهوم رسمی پیدا کرد دو دهه از حیات خود را پشت سر گذاشته است.

هرچند ایده یک شبکه اطلاعاتی جهانی یک سال قبل از آن شکل گرفته بود اما 12 نوامبر 1990 یک مهندس شورای تحقیقات هسته ای اروپا (سرن) مفاهیم اساسی یک "مافوق متن چندرسانه ای سیاره ای" را رسما اعلام کرد.

به نظر می رسد اتفاقی که در دو دهه قبل رخ داد همین دیروز بوده باشد و شاید زمانی که تیم برنرز- لی، مهندس سرن در 12 نوامبر 1990 پیشنهاد رسمی خود را در تعریف "پهنای جهانی وب" اعلام می کرد چیزی را شبیه به آن چیزی که امروز در شبکه وجود دارد در ذهن خود تصور می کرد: یک شبکه جهانی از کلمات، صداها و تصاویری که برای همیشه روش ارتباطات میان ساکنان سیاره زمین را تغییر دادند.

12 نوامبر 20 سال قبل "تیم برنز- لی" به همراه "رابرت کالیایو" ایده ها و تحقیقاتی درباره مافوق متن ها را در پیشنهادی به نام "طرح پیشنهادی برای پروژه 1 مافوق متن" ارائه کرد.

مافوق متن، پرونده هایی هستند که از طریق یک "لینک" با یکدیگر پیوند می خورند و وبگردی از یک اطلاعات به اطلاعات دیگر و از یک مفهوم به مفهوم دیگر را امکانپذیر می کنند.

اما در 13 مارس 1989 این ایده در سندی به نام "مدیریت اطلاعات: یک طرح پیشنهادی" پذیرفته شده بود و بنابراین اغلب از روز پذیرفته شدن این طرح پیشنهادی برای نشان دادن روز تولد وب یاد می شود.

"مایک سندال" که در آن زمان مدیر ارشد سرن بود به یاد می آورد که این طرح پیشنهادی به عنوان طرحی "مبهم اما هیجان انگیز" شناخته شد.

یک سال و نیم بعد، ایده یک شبکه که اطلاعات در آن به یکدیگر پیوند می خورند در مفاهیم کاربردی و التزامات فنی در سند 12 نوامبر 1990 شرح داده شد.

تنها چند سال بعد، مرورگرها برای وبگردی بر روی اینترنت توسعه یافتند و همانند برنامه پردازش کلمات و برگه های الکترونیک به برنامه هایی پر استفاده تبدیل شدند.