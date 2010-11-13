تولید زودهنگام گاز از 2 فاز پارس جنوبی تا سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب قشقایی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی با بیان اینکه هم اکنون پیشرفت کلی این پروژه مشترک گازی به حدود 55 درصد رسیده است، گفت: در حال حاضر ساخت پالایشگاه گاز خشکی 52 درصد، لوله گذاری دریایی 69 درصد و ساخت دو سکوی فراساحل 54 درصد پیشرفت دارد.

مجری طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه اخیرا ساخت دو سکوی جدید دریایی توسط شرکت ملی نفت در این طرح ابلاغ شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی مهندسی ساخت سکوهای دریایی آغاز و حتی سفارش برخی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز ارائه شده است.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تامین لوله های مورد نیاز فاز 17 و 18 پارس جنوبی تاکید کرد: پیشتر خطوط لوله 32 اینچی این پروژه تهیه شده بود که به دنبال سیاستهای شرکت ملی نفت ایران این خطوط لوله به پروژه دیگری قرض داده شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه شرکت مهندسی و توسعه نفت( متن) مسئول تامین لوله های مورد نیاز فاز 17 و 18 پارس جنوبی بود، یادآور شد: تاکنون سفارش ساخت 290 کیلومترلوله مورد نیاز به یک شرکت آسیایی داده شده و بخشی از این لوله‌ها وارد کشور شده است.

قشقایی با اعلام اینکه بر اساس برنامه زمانبندی پیش بینی می کنیم باقیمانده لوله های مورد نیاز تا اسفندماه سال جاری وارد سایت شود، اظهارداشت: لوله گذاری دریایی فاز 17 و 18 پارس جنوبی از بهار سال آینده در خلیج فارس آغاز می شود.

مجری طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی در پاسخ به این سئوال دیگر مهر درباره زمان انجام عملیات لوله گذاری دریایی توضیح داد: پیش از این رکورد 5 کیلومتر لوله گذاری به صورت روزانه در فازهای پارس جنوبی ثبت شده بود اما راندمان شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی به عنوان پیمانکار لوله گذار 2 تا 2.5 کیلومتر در روز است.

وی افزود: در صورتی که از دو دستگاه لوله گذار برای این پروژه استفاده شود، پیش بینی می شود کل عملیات لوله گذاری به طول 220 کیلومتر در مدت 2.5 تا 3 ماه انجام شود که در غیر این صورت، زمان لوله گذاری به دو برابر افزایش می یابد.

این مقام مسئول در پایان کل هزینه سرمایه گذاری در فاز 17 و 18 پارس جنوبی را 4 میلیارد و 850 میلیون دلار عنوان و خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه تولید زودهنگام از این دو فاز مشترک گازی تا پاییز سال آینده و تولید تجاری گاز تا پایان سال 1390 آغاز می شود.

به گزارش مهر، هدف از اجرای طرح توسعه فاز 17 و 18 میدان مشترک پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد، سالانه یک میلیون تن اتان و بیش از یک میلیون تن گاز مایع در دو بخش خشکی و دریا اعلام شده است.