94 کارگاه آموزشی زراعت در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید کریم طاهری ظهر شنبه در جلسه ترویج کشاورزی استان افزود: این مدیریت به منظور آموزش تجارب عملی، افزایش دانش و مهارت های فنی فراگیران در رابطه با اصول کشاورزی ، ایجاد حس اعتماد و خوداتکایی در کشاورزان و بهره برداران در سال زراعی جاری اقدام به برگزاری 94 مورد کارگاه آموزشی و ترویجی به تعداد چهار هزار و 560 نفر کرده است.

وی خاطر نشان کرد: در راستای افزایش سطح کیفی و کمی فعالیت های اعضاء و ارکان تعاونی های کشاورزی (برنج) و همکاری و هماهنگی جهت تقویت و بهبود روش های مرتبط با امور تولید نیز از سوی این مدیریت سه دوره کلاس آموزشی با حضور 134 نفر از اعضاء و ارکان تعاونی های برنج در سطح مازندران برگزار شد.

طاهری درخصوص ایجاد مزرعه نمایشی برنج نیز گفت: به منظور معرفی دستاوردهای امیدبخش ارقام مختلف برنج که موفق و سازگار شده و در پی توجیه و تفسیر دستاوردها و مقایسه و بیان خصوصیات و امتیازات دستاوردهای جدید و نیز جایگزینی ارقام و روش های جدید با ارقام و روش های قبلی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در سال زراعی جاری اقدام به احداث 24.7 هکتار مزرعه نمایشی برنج در سطح استان کرده است .

مازندران قطب تولید بیش از 70 نوع محصول کشاورزی در کشور است.