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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

سرنگونی ۱۰۴۳ پهپاد اوکراینی طی شب گذشته

سرنگونی ۱۰۴۳ پهپاد اوکراینی طی شب گذشته

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای از سرنگونی ۱۰۴۳ پهپاد اوکراینی طی شب گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت دفاع روسیه امروز جمعه در بیانیه ای گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۱۰۴۳ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله منطقه مسکو، تولا، روستوف، ریازان و بریانسک رهگیری و منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه مذکور اضافه کرد که شرکت‌ های صنایع نظامی و تأسیسات انرژی اوکراین را در مناطق کی‌ یف و دنیپروپتروفسک هدف قرار داده‌ است.

این وزارتخانه افزود: تأسیسات زیرساخت‌ بندری در منطقه اودسا و کشتی‌ های مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین نیز مورد هدف قرار گرفتند.

کد مطلب 6994262

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