اتحاد و انسجام جهان اسلام عامل اقتدار عزت مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه پایانی مراسم برائت از مشرکین آمده است: سرزمین مقدس فلسطین همچنان در اشغال رژیم غاصب صهیونیستی است و ملت مظلوم فلسطین شدیدترین لطمات روانی و فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی را تحمل می‌کنند. ما ضمن تأکید بر آزادی قدس شریف حمایت همه جانبه خویش را از ملت مظلوم فلسطین اعلام می‌کنیم .

در ادامه بیانیه تأکید شده است: از تمامی ملت‌ها و دولت‌های اسلامی می‌خواهیم با ایجاد اتحاد و همبستگی حمایت خود را تداوم بخشند و افسانه شکست‌ناپذیری رژیم غاصب صهیونیستی را که امروز در نتیجه مقاومت دلیرانه جوانان سلحشور لبنانی و انتفاضه فلسطین بدست آمده تا فروپاشی کامل دنبال کنند.

یاری سیل زدگان پاکستان به عنوان جلوه ای از همبستگی امت اسلامی نیز در این بیانیه مورد تأکید قرار گرفته است .

دراین بیانیه همچنین بر وحدت هرچه بیشتر مسلمانان و تقریب مذاهب اسلامی بعنوان ضرورت دنیای امروز تأکید و آمده است: تلاش‌های تفرقه‌انگیز بزرگترین لطمه را به امت اسلامی وارد می‌کند و ترویج اندیشه‌های تکفیری ایجاد تنش و نزاع، اقدامات تروریستی و استمرار اختلافات میان جوامع و کشورهای اسلامی کمک به بیگانگان و دشمنان اسلام است و ما هر گونه ایجاد اختلاف و فتنه میان امت اسلامی را محکوم می‌کنیم.

در ادامه این بیانیه با تأکید بر اینکه جنگ نرم استکبار جهانی علیه باورها و ارزش‌های اسلامی جنگی همه جانبه و تمام عیار است، یادآوری شده: این جنگ از تجارت چند قرن اندیشه استعماری بهره جسته و به مقابله با موج بیداری اسلامی برخاسته است.

شرکت کنندگان در مراسم برائت از مشرکین در بیانیه پایانی این همایش اعلام کردند: امروزه استکبار به رهبری آمریکا با استمرار اشغال عراق و افغانستان و نقض مداوم و ارتکاب به انواع جنایتها، قتل‌ها و کشتارها جامعه اسلامی را مورد تهاجم همه جانبه قرار داده است.

در ادامه تأکید شده است: تمام این توطئه‌ها از روی استیصال و انفعال است اما بی‌تردید راه مقابله با این تهاجم همه جانبه، اتحاد و انسجام و یگانگی امت اسلام است.

در ادامه بیانیه با تأکید بر اینکه امروزه جهان، سرخورده از مکاتب فکری دست ساخته انسان و تمدن سوداگر غرب و تشنه معارف اسلام ناب محمدی است، آمده است: مسلمانان باید با بازگشت به خویشتن اسلامی و بهره‌گیری از ذخایر عظیم معارف الهی و علمی و درک شرایط پچیده کنونی، مکتب و معارف حیات‌بخش اسلام را به عنوان تنها نسخه هدایت بخش به جهانیان عرضه کنند و به این نیاز فطری و واقعی بشر پاسخ بایسته داده و رسالت الهی خود را به انجام رسانند.

در پایان بیانیه تصریح شده است: در این صورت دور نیست که ابهت همه مکاتب و مبانی غیر الهی که منشأ فساد و تبعیض و تباهی بشر امروز است فرو ریزد و پرچم اسلام بر فراز قله‌های جهان افراشته شود و این جز با همت و اتحاد اسلامی ممکن نخواهد بود که به یاری خداوند این حقیقت به زودی محقق خواهد شد.