اصناف فرهنگی به مسائل سیاسی وارد نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی نشر صبح امروز با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، علی اکبر اشعری مشاور رئیس جمهور و رئیس کتابخانه ملی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکترعلی زارعی نجف دری دبیر کل اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام و برخی دیگر از چهره‌های فرهنگی در سالن کنفرانس کتابخانه ملی برگزار شد.

سید محمد حسینی در این مراسم با تاکید بر اینکه تشکل‌ها باید منافع مردمی و صنف خود را پیگیری کنند، افزود: برخی از اصناف وارد فضای نادرست می‌شوند اما باید بدانند اصناف سیاسی نیستند و باید اهداف گروه خود را پیگیری کنند.

وی اظهار کرد: هر صنف باید افراد باسابقه‌اش را شناسایی کند تا بتواند گامهای موثری برای آن صنف بردارد.

حسینی همچنین با اشاره به اینکه کارگروهی در دولت به عنوان کتاب راه اندازی شده بیان کرد: جلسات این کارگروه را به تاخیر انداختیم تا با ارزیابی اوضاع بتوانیم مسائل را در آن پیگیری کنیم.

وی اضافه کرد: هم اکنون سالانه برای انتشار 600 میلیارد تومان هزینه می‌شود که این رقم بسیار رقم مناسبی است و می‌تواند افزایش هم یابد.

وی با اشاره به اینکه در صنعت نشر و چاپ اقداماتی خوبی انجام شده، ادامه داد: کارهای زمین مانده بسیاری داریم اما هم اکنون به کارهای اجرایی باید فکر کنیم.

حسینی بیان کرد: باید با نگاه به آینده موانع سر راه را کنار بزنیم تا بتوانیم برای سند چشم انداز 1404 جایگاه صنعت نشر را در سطح منطقه به جایگاه برتری برسانیم.

وزیر ارشاد تاکید کرد:‌ ناشران باید فعالیت‌شان گسترش دهند و این وزارتخانه حمایت از مولفان را در دستور کار خود قرار دهد.

وی با انتقاد از اینکه ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی فروغ کمی دارد گفت: تقویت بنیه اقتصادی ناشران در جهت حضور در صحنه‌ای بین‌المللی در دستور کار ما قرار گرفته و به آن خواهیم پرداخت.

حسینی با تاکید بر اینکه ما صرفاً نباید کتابهای خارجی را ترجمه کنیم، گفت: با توجه به این که تبلیغ علیه ایران فراوان است باید بتوانیم کتابهایی را به زبانهای دیگر منتشر کنیم و در اختیار علاقه‌مندان غربی قرار دهیم.

وی افزود: هفته گذشته در اوکراین تحرکاتی علیه ایران انجام شد که در هفته فرهنگی ما در این کشور استقبال خوبی به وجود آمد. پس باید تبلیغات منفی گرایش دیگران را به سمت ما افزایش خواهد داد.

حسینی با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک و تبلیغات منفی و عکس های نصب شده رئیس جمهور در خیابانها گفت: تبلیغات منفی باعث شد که برخی‌ها بیایند و بخواهند بدانند موضوع اصلی چیست.

وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه هم اکنون گوشهای شنوایی در دنیا وجود دارد که می‌خواهد افکار ما را بشناسد گفت: باید کتابهای فاخری از ایران‌شناسی و اسلام شناسی تهیه شود تا بتوانیم آن را در اختیار کسانی که با موضوع ایران نا آشنا هستند، قرار دهیم.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه باید بخش یارانه را به سمت مصرف کننده سوق دهیم گفت: هم اکنون وزارتخانه حمایت خودش را در حد دانشجویان و استادان اجرایی کرده ولی باید دامنه آن را به سمت ناشران هم سوق دهد.

حسینی ادامه داد: باید طوری برنامه ریزی کنیم که افراد و خانواده‌ها خرید کتاب را در سبد خانوارهایشان قرار دهند تا بحث فرهنگی حل شود.

وی به خانواده‌ها توصیه کرد: از تجملات کم کنید و به فرهنگ روی بیاورید تا نسل بعد دچار چالش نشود.

وزیر ارشاد از معاونت فرهنگی این وزارتخانه خواست نظام رتبه بندی ناشران را راه‌اندازی کند تا با راه‌اندازی آن ناشران فعال و غیرفعال مشخص شوند.

به گفته حسینی اگر این نظام فعال شود ناشران و ‌آنهایی که فقط مجوز نشر گرفتند و از آن سوء استفاده می‌کنند مشخص می‌شود و ما می توانیم به راحتی برای ناشران فعال برنامه ریزی کنیم.