مانع ورود افراد بدون پشتوانه به مناصب مهم فرهنگی شوید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیدار با آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به سیر تاریخی شکل‌گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: قبل از اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شودُ ستاد انقلاب فرهنگی ایجاد شد که اسلامی سازی دانشگاه‌ها در آن دنبال می‌شد بعداً که به پیشنهاد مقام معظم رهبری و موافقت حضرت امام این ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر پیدا کرد، رؤسای قوا در آن حضور پیدا کردند.

وی ادامه داد: در ادامه سندنویسی در اولویت کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت، اولین سندی هم که نوشته شد در حوزه جذب هیأت علمی و دانشگاه اسلامی بود، در ادامه اسناد توسعه پیدا کردند و سند نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه مهندسی فرهنگی تدوین شد.

حجت‌الاسلام خسروپناه گفت: در دوران کنونی یعنی از سال ۱۴۰۰ تاکنون، دوره قرارگاه شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است، البته مقام معظم رهبری از دهه ۹۰ بر قرارگاه شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید داشتند با این حال بر اساس حکم جدید مقام معظم رهبری تاکید داشتند که شورای عالی انقلاب فرهنگی علی‌رغم سیاست‌گذاری، قرارگاه هم بشود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه حیطه کاری شورا چهار حوزه علم و فناوری، فرهنگ و اجتماع را شامل می‌شود، اضافه کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی ۴ ستاد علم و فناوری، تعلیم و تربیت، فرهنگی و اجتماعی و خانواده و زنان دارد که هر کدام شوراهایی دارند، سیاست‌ها از طریق این چهار ستاد آماده می‌شود.

وی افزود: این ستادها چهار وظیفه رصد و راه بینی، راهبردی و سیاستگذاری، راهبری دستگاه‌ها، راه سنجی و نظارت و ارزیابی را برعهده دارند. از طرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی هدایت‌گری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت ورزش، وزارت ارشاد، وزارت گردشگری و سازمان تبلیغات عهده‌دار است، در حکم جدید مقام معظم رهبری به تشکل‌های مردمی نیز اشاره شده تا هدایتگری آنها نیز از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر موفقیت‌های این شورا گفت: عمده فعالیت‌ها مربوط به حوزه علم و فناوری بوده و ۷۰ درصد مصوبات شورا در این حوزه نگاشته شده، ۲۰ درصد در حوزه فرهنگ و ۱۰ درصد در حوزه مشترک بوده است، البته ۶۰ مصوبات حوزه علم و فناوری تحقق پیدا کرده و باعث رشد علمی شده است ما در این دوره بنا داریم درصد مصوبات را در حوزه فرهنگی و علمی را برابر کنیم. البته این رویکرد به معنای آن نیست که تعداد مصوبات علم و فناوری کاهش پیدا می‌کند اما باید هر دو حوزه به میزان برابر مورد توجه باشند.

در ادامه آیت الله فاضل لنکرانی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور استاد خسروپناه در شورای عالی انقلاب فرهنگی را نقطه امید دانست و گفت: انتخاب جنابعالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از انتخاب‌های بسیار مناسب مقام معظم رهبری بوده است، امیدواریم با حضور شما تحولات اساسی را مشاهده کنیم.

وی با تاکید بر جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی، احیا اخلاق از وظایف مهم این شورا دانست و افزود: شورا نباید اجازه دهد که افراد بدون پشتوانه فرهنگی مناسب وارد مناصب مهم مدیریتی شوند.

این استاد حوزه گفت: شورا باید نهادهای نظام از جمله مجلس، دولت و قوه قضائیه را حفظ کند تا اقدامات غیراخلاقی در این نهادها بروز و ظهور پیدا نکند.

آیت الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به خوبی نتوانسته در حوزه فرهنگ ورود پیدا کند، پیشنهاد داد و گفت: شورا باید بتواند جایگاه فرهنگی خود را احیا کند تا از طریق افراد درس خوانده و مطلع چون شما، الگوی مناسب و واقعی به جوانان معرفی شود.