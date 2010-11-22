به گزارش خبرگزاری مهر، رضا استادی روابط عمومی سریال "مختارنامه" گفت: بخش‌های مربوط به خطبه عبیدالله در مسجد کوفه و واکنش ابن عفیف یکی از شیعیان کوفه (با بازی علی جاویدفر) به این سخنان، شورش زندانیان در زندان کوفه و همچنین عذاب وجدان قاتلان دشت کربلا، بخش‌های مهم و تاثیرگذاری است که در قسمت نهم این سریال به تصویر کشیده خواهد شد.

همچنین از این قسمت بازی محمود اردلان در نقش زائده بن قدامه پسر عموی مختار آغاز خواهد شد.

مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" روایت زندگی و قیام مختار ثقفی است و در آن فریبرز عرب‌نیا، نسرین مقانلو، رضا رویگری، ماه‌چهره خلیلی، داود رشیدی، حبیب دهقان‌نسب، فریبا کوثری، الهام حمیدی، گوهر خیراندیش و ... در آن بازی کردند.

این مجموعه روزهای جمعه ساعت 22 از شبکه یک پخش می‌شود.