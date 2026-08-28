حجت الاسلام حسینی: زندگی پایدار در سایه مقاومت است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید روحالله حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته اسفرورین، با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: در سیره تربیتی و جامعهپردازی پیامبر مکرم اسلام(ص)، خیرخواهی و نصیحت جایگاه بسیار مهمی دارد و باید در جامعه اسلامی نسبت به یکدیگر خیرخواه باشیم.
وی افزود: خیرخواهی در فرهنگ اسلامی صرفاً موعظه معمولی نیست، بلکه به معنای کمک به حفظ آبرو، تقوا و صلاح جامعه است و نقطه مقابل آن کینه و بدخواهی قرار دارد که زمینهساز بسیاری از ناکامیهاست.
خیرخواهی و اتحاد، عامل پیروزی ملت ایران است
امام جمعه اسفرورین با اشاره به تجربه دفاع مقدس بیان کرد: ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی با دست خالی در برابر رژیم بعث عراق و دهها کشور حامی آن ایستاد و با تکیه بر اتحاد، همدلی و کمک مردم به یکدیگر به پیروزی رسید.
حسینی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه و شرایط امروز نیز اتحاد و انسجام مردم موجب شد دشمن نتواند به اهداف خود دست پیدا کند و این همان حقیقتی است که در سیره پیامبر اکرم(ص) نیز بر آن تأکید شده است.
وی تصریح کرد: اگر این جنگ موجب شود مردم نسبت به یکدیگر مهربانتر و خیرخواهتر شوند، پیروز خواهیم بود و امروز شاهد هستیم ملت ایران در سایه اتحاد و زیر پرچم ولایت فقیه محکم و استوار ایستاده است.
مقاومت، رمز حفظ زندگی و آینده ملت ایران است
امام جمعه اسفرورین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مردم در تجمعات و راهپیماییها گفت: حضور مردم در خیابان طی ماههای گذشته نشان داد که خیابان در نظام محاسباتی جمهوری اسلامی ایران، نه جایگاه فروپاشی بلکه یکی از لنگرهای ثبات و قدرت نظام است.
وی افزود: مردم با حضور هوشمندانه خود دو راهبرد دشمن را خنثی کردند؛ نخست فعال شدن هستههای اغتشاش و دوم فشار برای سازش با آمریکا.
حسینی با اشاره به تجربه مذاکرات هستهای و برجام گفت: ملت ایران تجربه کرده است که آمریکا قابل اعتماد نیست و نباید اجازه داد فشارهای سیاسی و اقتصادی، کشور را به سمت سازش با دشمن سوق دهد.
وی تأکید کرد: پیام مردم به دولتمردان، نیروهای مسلح و دشمن روشن است؛ زندگی پایدار در مقاومت است، نه در تسلیم. امروز مقاومت است که ملت ایران را سرپا نگه داشته است.
امام جمعه اسفرورین در واکنش به برخی انتقادات درباره ادامه تجمعات مردمی اظهار کرد: برخی میگویند مردم میخواهند زندگی کنند و باید این تجمعات پایان پیدا کند، اما همین مردمی که در خیابان حضور دارند، همان کسانی هستند که میخواهند زندگی کنند.
حسینی ادامه داد: مسئله این است که امروز زندگی در برابر جنگ قرار گرفته است؛ اگر زندگی میخواهیم باید در برابر دشمن بایستیم و اگر تسلیم شویم، حتی به همان زندگی آرامی که تصور میکنیم نیز دست پیدا نخواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: جنگ بخشی از تاریخ ملت ایران است و نمیتوان با پشت کردن به جنگ، دشمن را از ادامه دشمنی منصرف کرد؛ دشمن تا زمانی که احساس کند میتواند ملت ایران را تسلیم کند، دست از فشار و توطئه برنخواهد داشت.
مردم مشکلات اقتصادی را میبینند اما فریب نمیخورند
امام جمعه اسفرورین با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم گفت: مردم گرانی، تورم و فشار اقتصادی را در زندگی روزمره خود احساس میکنند و برخی از مردم زیر فشار اقتصادی دچار مشکلات جدی شدهاند، اما این مشکلات به معنای آن نیست که مردم در تشخیص مسیر کشور دچار اشتباه هستند.
وی افزود: برخی تصور میکنند اگر مردم در خیابان حضور داشته باشند، مشکلات اقتصادی ادامه خواهد داشت و اگر به خانه بروند، مسئولان میتوانند مشکلات اقتصادی را حل کنند؛ این نگاه صحیح نیست.
حسینی تصریح کرد: مردم از مسئولان میخواهند همزمان با مقابله با دشمن، برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی نیز اقدام کنند و اجازه ندهند فشار اقتصادی به ابزاری برای تحمیل خواستههای دشمن تبدیل شود.
ادبیات انتقام باید در برابر دشمن برجسته شود
امام جمعه اسفرورین با تأکید بر ضرورت پاسخ به اقدامات دشمن گفت: امروز خواسته مردم ایران انتقام خون شهدای عزیز، بهویژه شهدای اخیر است و مسئولان، دستگاه دیپلماسی و نیروهای مسلح باید این مطالبه را جدی بگیرند.
وی افزود: کسانی که از صلح پایدار سخن میگویند باید بدانند که صلح بدون بازدارندگی و ایستادگی در برابر دشمن پایدار نخواهد بود.
حسینی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: پس از آتشبس، دشمن بار دیگر با تجهیزات و امکانات بیشتر به میدان آمد؛ بنابراین نباید تصور کرد با یک آتشبس، تهدید دشمن برای همیشه پایان یافته است.
وی ادامه داد: اگر امروز در برابر دشمن ایستادگی نکنیم، فردا دشمن به داخل خانههای ما خواهد آمد و امنیت، استقلال و داشتههای ملت ایران را هدف قرار خواهد داد.
تجربه سوریه و عراق نشان داد تهدید را باید دور از مرزها مهار کرد
امام جمعه اسفرورین با اشاره به حضور ایران در مبارزه با داعش در منطقه گفت: زمانی برخی سؤال میکردند چرا جمهوری اسلامی ایران در سوریه و عراق با داعش میجنگد، اما پاسخ روشن بود؛ اگر با داعش در خارج از مرزها مقابله نمیکردیم، باید با آن در کرمانشاه، همدان، کردستان و داخل مرزهای کشور میجنگیدیم.
حسینی خاطرنشان کرد: امروز نیز اگر در برابر دشمن ایستادگی نکنیم، تهدید به داخل کشور خواهد رسید و آن زمان هزینه مقابله بسیار سنگینتر خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: مطالبه ملت ایران از مسئولان، دستگاه دیپلماسی و نیروهای مسلح، حفظ عزت و استقلال کشور، ایستادگی در برابر دشمن و پاسخ به جنایتهایی است که علیه ملت ایران انجام شده است.
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