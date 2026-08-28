به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم این هفته قم که در مصلای قدس این شهر برگزار شد با تبریک فرارسیدن میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص)، میلاد امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت اظهار کرد: وحدت و همدلی از ارکان مهم شکل‌گیری و استقرار جامعه اسلامی بوده و تجربه صدر اسلام نشان می‌دهد که مسلمانان در سایه انسجام توانستند از شرایط دشوار عبور کنند و جامعه‌ای قدرتمند شکل دهند.

وی با اشاره به وضعیت قبایل در دوران پیش از اسلام افزود: برخی قبایل در آن دوران گرفتار اختلافات شدید و جنگ‌های فرسایشی بودند و این درگیری‌ها هزینه‌های سنگینی به آنها تحمیل می‌کرد و توان آنان را کاهش می‌داد.

امام جمعه قم ادامه داد: هنگامی که این جوامع آثار و پیامدهای اختلاف و دشمنی را مشاهده کردند، به سوی نور اسلام آمدند و از آن وضعیت فاصله گرفتند و همین تجربه تاریخی نشان می‌دهد وحدت چه نقش مهمی در تقویت جامعه اسلامی داشته است.

سعیدی با طرح این پرسش که چرا مسلمانانی که در آغاز اسلام به وحدت رسیدند، امروز از این اصل فاصله گرفته‌اند، بیان کرد: شایسته است مسلمانان به جای اعتماد به دشمنان خدا، اعتماد خود را متوجه خداوند و رسول خدا(ص) کنند و اجازه ندهند اختلافات به عامل ضعف امت اسلامی تبدیل شود.

وی با استناد به فرمایش حضرت علی(ع) در خطبه ۱۷۶ نهج‌البلاغه خاطرنشان کرد: خداوند سبحان برای گذشتگان و آیندگان چیزی را همراه با تفرقه عطا نکرده است و بر همین اساس، مسلمانان باید نسبت به فتنه‌ها، توطئه‌ها و تلاش‌های دشمن برای ایجاد اختلاف هوشیار باشند.

تفرقه راه نفوذ دشمن را هموار می‌کند

امام جمعه قم با بیان اینکه تفرقه یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهان اسلام است، گفت: پراکندگی و اختلاف میان مسلمانان موجب کاهش قدرت و نفوذ جهانی آنان شده و علاوه بر تضعیف جبهه مسلمانان، فرصت بیشتری برای نفوذ دشمنان و معاندان فراهم کرده است.

وی افزود: دشمنان اسلام از اختلاف میان مسلمانان برای دستیابی به منابع آنان، ایجاد ناامنی، کشتار مسلمانان و تخریب مناطق و سرزمین‌های اسلامی استفاده می‌کنند و تجربه تاریخی نیز نشان داده است که هرگاه مسلمانان متحد بوده‌اند، توانسته‌اند در برابر دشمنان پیروزی‌های قابل توجهی به دست آورند.

سعیدی تصریح کرد: در مقابل، هر زمان اختلاف و تفرقه بر جامعه مسلمانان حاکم شده است، دشمنان فرصت پیدا کرده‌اند میان آنان شکاف ایجاد کنند و از این شرایط برای تحقق اهداف خود بهره بگیرند.

وی با تأکید بر اینکه حفظ وحدت راه عبور از بسیاری از خسارت‌ها و چالش‌هاست، اظهار کرد: مسلمانان باید نسبت به عوامل اختلاف‌افکن و جریان‌هایی که با ایجاد شکاف درصدد تضعیف امت اسلامی هستند، مراقبت و هوشیاری بیشتری داشته باشند.

امام جمعه قم در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به حضور مردم ایران در صحنه‌های مختلف گفت: ملت ایران سال‌هاست برای حفاظت از کشور، استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی در میدان حضور دارد و این حضور گسترده مردمی یکی از پشتوانه‌های مهم کشور است.

مردم ایران موازنه قدرت را حفظ کردند

وی با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر بیان کرد: هنگامی که پهپادها و موشک‌های دشمن قلب فرماندهی نظام را هدف قرار دادند، حضور مردم در کف خیابان‌ها و صحنه‌های مختلف، نقش مهمی در حفظ موازنه قدرت داشت.

سعیدی افزود: حضور فعال مردم نشان داد که در نظام محاسباتی ملت ایران، خیابان محل سقوط و آشوب نیست، بلکه می‌تواند به عنوان لنگر ثبات نظام و عرصه حضور و پشتیبانی مردم از کشور نقش‌آفرینی کند.

وی ادامه داد: حضور مردم در صحنه، با وجود تلاش دشمنان و برخی جریان‌های غرب‌زده، همچنان ادامه دارد و این نیروی عظیم مردمی به عنوان یکی از قدرتمندترین پشتوانه‌های دفاعی کشور مطرح است.

امام جمعه قم در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت روایت درست از توانمندی‌های کشور اظهار کرد: نباید در جامعه راوی ضعف، ناتوانی و ناامیدی باشیم و مسئولان کشور نیز هنگام سخن گفتن با مردم، انجام مصاحبه یا انتشار مطالب در فضای مجازی باید علاوه بر بیان مشکلات، توانایی‌ها، ظرفیت‌ها، خدمات و اقدامات انجام‌شده را نیز برای مردم روایت کنند.

وی گفت: هیچ کشوری بدون ضعف، نقص و کمبود نیست، اما در کنار این کاستی‌ها، نقاط قوت و توانمندی‌های فراوانی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

مسئولان فرصت خدمت را قدر بدانند

سعیدی با تأکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری مدیران افزود: مسئولان باید فرصتی را که برای خدمت به آنان داده شده است، قدر بدانند و بدانند این فرصت همیشگی نیست و به همه افراد نیز واگذار نمی‌شود.

وی همچنین با اشاره به شرایط بازار و ضرورت حفظ آرامش عمومی بیان کرد: مسئولان باید برای ایجاد انضباط در بازار، تدبیری عملی و قابل اجرا داشته باشند و نباید مطالبی را مطرح یا اعلام کنند که موجب ایجاد التهاب در میان مردم شود.

امام جمعه قم گفت: مردم نباید احساس کنند بازار رها شده است، زیرا چنین برداشتی می‌تواند به روحیه عمومی جامعه آسیب بزند و از این رو در تصمیم‌گیری‌ها و نحوه اطلاع‌رسانی درباره مسائل اقتصادی باید تدبیر و دقت بیشتری به کار گرفته شود.

سعیدی در ادامه با اشاره به موضوع فرهنگ عمومی و تغییر ذائقه جامعه اظهار کرد: مدت‌هاست تلاش‌هایی برای ایجاد فاصله میان نسل‌ها و تضعیف ارزش‌های دینی و ملی دنبال می‌شود که موضوعاتی همچون عفاف و حجاب، نوع پوشش و لباس و ایجاد گسست فرهنگی را نیز دربرمی‌گیرد.

وی افزود: این هجمه‌ها به صورت چندلایه، تدریجی و خزنده دنبال می‌شود، اما در عین حال شتاب آن نیز قابل توجه است و مقابله با چنین روندی نیازمند هوشیاری عمومی است.

هر تلفن همراه می‌تواند سنگر جنگ شناختی باشد

امام جمعه قم با تأکید بر اهمیت روشنگری عمومی در برابر هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای گفت: ارتقای سواد رسانه‌ای، افزایش دقت نظر مردم و توجه بیشتر به محتوای منتشرشده در رسانه‌ها و فضای مجازی از راه‌های مهم مقابله با این جریان‌هاست.

وی ادامه داد: مردم باید بدانند هر تصویر، روایت یا فیلمی که در فضای مجازی منتشر می‌شود، الزاماً بیانگر واقعیت کامل یک موضوع نیست و ممکن است بخشی از یک عملیات روانی علیه نظام و شخصیت‌های مختلف باشد

سعیدی تصریح کرد: توانایی تشخیص روایت‌های جعلی و تحلیل محتوای رسانه‌ای و همچنین تقویت اعتماد به نفس ملی، امروز به اندازه تجهیزات نظامی و حتی بیش از آن اهمیت دارد.

وی با اشاره به مفهوم جنگ شناختی افزود: در چنین جنگی هر شهروند در حکم یک رزمنده است و هر گوشی تلفن همراه می‌تواند یک سنگر باشد و غفلت در این عرصه ممکن است زمینه نفوذ دشمن در ذهن و ادراک مردم را فراهم کند.

امام جمعه قم خاطرنشان کرد: پیروزی در این میدان نیازمند بصیرت، آگاهی و همدلی ملی است و ملت ایران با سابقه درخشان خود در مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان، نشان خواهد داد که نه تنها در میدان نظامی بلکه در عرصه ذهن‌ها نیز شکست‌ناپذیر است و اسیر خیمه‌شب‌بازی‌های دشمنان نخواهد شد.

یاد قیامت تقوا را در مؤمنان تقویت می‌کند

سعیدی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه قم با تأکید بر اهمیت تقوا اظهار کرد: یاد خداوند و توجه به قیامت از عوامل بسیار مؤثر در افزایش تقوا در مؤمنان است و توجه انسان به روز بازگشت به سوی پروردگار و حساب و کتاب اعمال، زمینه فرمانبری بیشتر از خداوند و پرهیز از گناه را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به مضمون آیات قرآن کریم درباره بازگشت انسان‌ها به سوی خداوند افزود: انسان باید همواره به این حقیقت توجه داشته باشد که روزی به سوی پروردگار بازگردانده می‌شود و اعمال او مورد حساب و بررسی قرار خواهد گرفت.

امام جمعه قم همچنین با گرامیداشت فرارسیدن هفته دولت و مناسبت‌های این ایام بیان کرد: هشتم شهریورماه سالروز انفجار دفتر نخست‌وزیری به دست منافقان و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر در سال ۱۳۶۰ است و این روز به عنوان روز مبارزه با تروریسم نیز گرامی داشته می‌شود.

وی ادامه داد: هفدهم ربیع‌الاول نیز سالروز میلاد سراسر نور پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) است و هفته وحدت نیز در همین ایام مورد توجه قرار می‌گیرد.

سعیدی با اشاره به مناسبت‌های نهم شهریورماه اظهار کرد: این روز سالروز ناپدید شدن امام موسی صدر و همچنین روز تجلیل از اسرا و مفقودین است و امام موسی صدر به عنوان فقیه شیعی ایرانی و مؤسس مجلس اعلای شیعیان لبنان، نقشی تأثیرگذار در جبهه مقاومت داشته است.

امام جمعه قم افزود: نهم شهریورماه همچنین یادآور شکست آمریکا در افغانستان و خروج این کشور از آن سرزمین اسلامی است.

وی با اشاره به دوازدهم شهریورماه گفت: پنجشنبه آینده نیز روز مبارزه با استعمار انگلیس و سالروز شهادت رئیسعلی دلواری است که باید این مناسبت نیز گرامی داشته شود.