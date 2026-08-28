۶ هکتار زمین روستای مهردشت اراک به فضاهای عمومی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاجی علی‌بیگی پیش از ظهر جمعه در آیین افتتاح ساختمان دهیاری احتشامیه اراک اظهار کرد: جمعیت روستای مهردشت از یک‌هزار و ۳۰۰ نفر به حدود هشت‌هزار نفر افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به این افزایش جمعیت، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی متناسب با نیازهای ساکنان باید با جدیت دنبال شود تا امکانات رفاهی، آموزشی، فرهنگی و خدماتی متناسب با شرایط جمعیتی منطقه فراهم شود.

حاجی علی بیگی تصریح کرد: احتشامیه به دلیل قرار گرفتن در محدوده یک کانون جمعیتی بزرگ و افزایش قابل توجه جمعیت، نیازمند توجه ویژه و تقویت زیرساخت‌های خدماتی و عمومی است که توسعه متناسب امکانات رفاهی، آموزشی، فرهنگی و سایر خدمات مورد نیاز ساکنان باید در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: تعریض محور روستایی مهردشت، راه‌اندازی خط اتوبوس، اجرای روکش آسفالت و رفع مشکل آب، از جمله اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته برای بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی این روستا بوده که با پیگیری دستگاه‌های اجرایی و با هدف تسهیل تردد و بهبود شرایط زندگی ساکنان به اجرا درآمده است.

فرماندار اراک تاکید کرد: روکش آسفالت مسیر با تأمین منابع محلی در حال اجراست و پل عبوری از آزادراه نیز طی ۶ ماه احداث و آسفالت شد.

وی افزود: این روستا از ظرفیت مالی مناسبی برای توسعه برخوردار است و تجهیز دهیاری، توسعه انرژی خورشیدی، فضاهای عمومی و برنامه‌های فرهنگی در آن دنبال می‌شود.

حاجی علی‌بیگی فرماندار اراک از آغاز ساخت مجتمع فرهنگی بزرگ در روستای مهردشت خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از اعتبارات دولتی و منابع دهیاری، تکمیل این طرح تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: اختصاص ۶ هکتار زمین در چارچوب طرح هادی مهردشت، زمینه ایجاد و توسعه فضاهای عمومی همچون پارک، مدرسه، مجتمع فرهنگی و سایر سرانه‌های مورد نیاز روستا را فراهم می‌کند.

حاجی علی‌بیگی افزود: طرح‌های این اراضی تهیه شده و پس از توافق با اداره‌کل اوقاف، تصویب نهایی آن با همکاری بنیاد مسکن استان پیگیری خواهد شد.

به گزارش مهر، همزمان با پنجمین روز هفته دولت، پروژه‌های راهداری و دهیاری‌های بخش مرکزی اراک با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۸۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و اشتغال‌زایی برای ۳۸۷ نفر به بهره‌برداری رسید.