کشف ۱۲۰ کیلو تریاک از یک خودروی سواری در بشاگرد طی تعقیب و گریز پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رحیم نادری اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان بشاگرد با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات یک باند فعال در زمینه قاچاق مواد مخدر، موفق به شناسایی مسیر تردد اعضای این باند شده و پیگیری موضوع رادر دستور کارقرار دادند.

وی افزود: در این راستا مأموران حین کنترل و پایش محور مواصلاتی حوزه استحفاظی پاسگاه گرهون، یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ متعلق به قاچاقچیان را شناسایی و دستور توقف آن راصادر کردند.

این مسئول انتظامی تصریح کرد: راننده خودرو بامشاهده مأموران، بدون توجه به فرمان ایست اقدام به فرار کرد که در ادامه، تعقیب و گریز در دستور کار قرار گرفت و مأموران با اقدامات عملیاتی خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بشاگرد ادامه داد: متهم که عرصه را برخود تنگ دید، خودرو را رها کرده و با استفاده از موقعیت منطقه متواری شد؛ مأموران در بازرسی از خودرو، موفق به کشف ۱۲۰ کیلوگرم تریاک شدند.

سرهنگ نادری تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، هویت متهم شناسایی شده و تلاش مأموران برای دستگیری وی با جدیت ادامه دارد.

فرمانده انتظامی بشاگرد در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر، گفت: سوداگران مرگ بدانند پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور عملیاتی در محورهای مواصلاتی، عرصه را بر فعالیت مجرمانه آنان تنگ خواهد کرد.