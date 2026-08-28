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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

بازنشر توییت قالیباف در پاسخ به ادعاهای فرمانده سنتکام

بازنشر توییت قالیباف در پاسخ به ادعاهای فرمانده سنتکام

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعاهای فرمانده سنتکام، با بازنشر موضع پیشین خود تأکید کرد: در منطقه‌ای که ایران نفت نفروشد، هیچ‌کس نفت نخواهد فروخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با باز نشر توئیت ۳۱ تیرماه خود و در پاسخ به ادعاهای فرمانده گروه تروریست سنتکام بار دیگر تاکید کرد: در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت.

بازنشر توییت قالیباف در پاسخ به ادعاهای فرمانده سنتکام

کد مطلب 6930256
رامین عبداله شاهی

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