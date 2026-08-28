بازنشر توییت قالیباف در پاسخ به ادعاهای فرمانده سنتکام

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با باز نشر توئیت ۳۱ تیرماه خود و در پاسخ به ادعاهای فرمانده گروه تروریست سنتکام بار دیگر تاکید کرد: در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت.