بازنشر توییت قالیباف در پاسخ به ادعاهای فرمانده سنتکام

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با باز نشر توئیت ۳۱ تیرماه خود و در پاسخ به ادعاهای فرمانده گروه تروریست سنتکام بار دیگر تاکید کرد: در منطقهای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعاهای فرمانده سنتکام، با بازنشر موضع پیشین خود تأکید کرد: در منطقهای که ایران نفت نفروشد، هیچکس نفت نخواهد فروخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با باز نشر توئیت ۳۱ تیرماه خود و در پاسخ به ادعاهای فرمانده گروه تروریست سنتکام بار دیگر تاکید کرد: در منطقهای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت.
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