از بازگشایی بلوار جمهوری تا توسعه شهدای اقتدار؛دو وعده شهردار در یاسوج

کیوان آشنا در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت چند پروژه مهم عمرانی شهر یاسوج از تعیین تکلیف آخرین ملک واقع در مسیر بلوار جمهوری اسلامی و همچنین افتتاح بلوار شهدای اقتدار و آغاز عملیات اجرایی فاز دوم این پروژه خبر داد.

وی با اشاره به روند تعریض و بازگشایی بلوار جمهوری اسلامی اظهار داشت: این پروژه با هدف رفع ترافیک، بهبود عبور و مرور و در پاسخ به درخواست‌های مکرر شهروندان یاسوجی در دستور کار شهرداری قرار گرفت و با همت همکاران در معاونت‌های مختلف شهرداری به مرحله اجرا رسید.

شهردار یاسوج مهمترین چالش این پروژه را مسائل حقوقی با مالکان محلی عنوان کرد و افزود: حوزه حقوقی شهرداری بیش از یک سال درگیر این موضوع بود و با وجود اینکه آرای قضایی برای تخریب برخی املاک وجود داشت، رویکرد شهرداری بر تکریم مالکان و توافق مسالمت‌آمیز استوار بود که خوشبختانه با رعایت حقوق مالکین این موضوع به سرانجام رسید.

وی از توافق نهایی با آخرین مالک واقع در ورودی این معبر خبر داد و تصریح کرد: روز گذشته، پنجم شهریور، توافق نهایی با آخرین مالک انجام شد و امروز، ششم شهریور، ماشین‌آلات راهسازی برای تخریب واحد مسکونی باقی‌مانده در محل مستقر شده‌اند.

آشنا تأکید کرد: با تخریب این واحد مسکونی، مسیر تردد در این محور بازگشایی خواهد شد و امیدواریم بازگشایی کامل بلوار جمهوری اسلامی قبل از ۲۰ شهریور و نهایتاً تا این تاریخ انجام شود.

وی همچنین از اجرای اقدامات زیباسازی این محور خبر داد و گفت: اقدامات زیباسازی نیز همزمان توسط معاونت مربوطه دنبال خواهد شد.

شهردار یاسوج درباره چهار واحد تجاری کوچک واقع در خروجی این محور نیز خاطرنشان کرد: رایزنی با مالکان این واحدها در حال انجام است و امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده بتوانیم با آنها نیز به توافق برسیم.

وی با بیان اینکه حتی در شرایط فعلی نیز بخش قابل توجهی از مشکل ترافیکی این محدوده برطرف خواهد شد، گفت: با اتصال بلوار جمهوری اسلامی به بلوار اباذر، بیش از ۹۰ درصد گره ترافیکی این منطقه برطرف می‌شود و مردم شاهد روان‌سازی قابل توجه تردد خواهند بود.

آشنا در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح رسمی بلوار شهدای اقتدار همزمان با برگزاری مراسم وبیناری با حضور رئیس‌جمهور و هیئت دولت خبر داد و افزود: فاز نخست این بلوار تکمیل شده و این پروژه در مراسم وبیناری افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: فردا نیز با دعوت از مردم شریف یاسوج، بهره‌برداری فیزیکی و نمادین از بلوار شهدای اقتدار انجام خواهد شد.

آشنا از آغاز مرحله بعدی توسعه این محور خبر داد و گفت: کلنگ فاز دوم بلوار شهدای اقتدار نیز فردا یا پس‌فردا به طول یک و نیم کیلومتر بر زمین زده خواهد شد.

وی درباره مسیر اجرای فاز دوم اظهار داشت: این مسیر در ادامه از بلوار ارم به سمت سنجان امتداد پیدا می‌کند و طرح شامل اتصال کانال دفع آب‌های سطحی در محدوده پشت شرکت نفت، پل دهنو و آبشار خواهد بود.

شهردار یاسوج با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان در پیشبرد این پروژه‌ها، تصریح کرد: این طرح‌ها با همت مجموعه شهرداری و همراهی مجموعه دادگستری به ریاست افراسیاب، استانداری، معاون عمرانی استاندار، دکتر شهامت، دفتر فنی، امور شرعی، بازرسی، اداره حقوق مالیاتی و سایر دستگاه‌های مرتبط به پیش رفته است.

وی همچنین از همکاری مالکان واقع در محورهای اجرای پروژه‌ها قدردانی کرد و گفت: همراهی مالکان و شهروندان در کنار همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی، زمینه اجرای این پروژه‌ها را فراهم کرده است.

آشنا در پایان ابراز امیدواری کرد که با ادامه روند اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های شهری، خدمات ارائه‌شده از سوی شهرداری پاسخگوی اعتماد و مطالبات مردم شریف یاسوج باشد.