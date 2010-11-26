استمرار آلودگی هوا در هفته آینده/ تصمیم نهایی در کمیته اضطرار گرفته می شود

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: در حال حاضر میزان شاخص آلودگی هوای تهران PSI 152 بوده که وضعیت آلودگی هوا را بالاتر از حد استاندارد قرار داده است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود که وضعیت آلودگی هوای تهران در روزهای شنبه و یکشنبه نیز بالاتر از حد استاندارد باقی بماند.

رئیس شرکت کنترل هوای تهران اظهار کرد: سازمانها باید با همکاری یکدیگر تا حد امکان میزان آلودگی هوا را کاهش دهند که جلوگیری از تردد خودروها و موتورسیکلتهای دودزا تاثیر بسزایی در دستیابی به این امر دارد.

منواکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ازن و ذرات معلق پنج آلاینده مهم هوای تهران هستند. وضعیت پاک، سالم، ناسالم، بسیار ناسالم، هشدار، اضطرار و بحران از شاخصهای اندازه‌گیری هوا هستند و با این شاخص‌ها هوای تهران اندازه‌گیری می‌شود.

وی گفت: پلیس باید با شدت و دقت بیشتری از تردد خودروها و موتورسیکلتها در محدوده طرح ترافیک جلوگیری کند تا از این طریق تا حدودی از میران آلودگی هوا کاسته شود.

رشیدی تاکید کرد: برای بررسی وضعیت آلودگی هوای تهران بعداز ظهر امروز ( جمعه) کمیته اضطرار تشکیل می شود که تصمیم گیری نهایی در مورد وضعیت تهران در هفته آینده نیز در این کمیته مشخص می شود.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور نیز امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه تعطیلات روزهای اخیر باعث کاهش آلودگی هوای تهران شده است بیان کرد: آلودگی هوا در مقایسه با روز سه شنبه دوم آذرماه کمتر شده است.